Deutsche Bank отказался от финансирования проектов по добыче ископаемого топлива

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Крупнейший банк Германии Deutsche Bank принял новую политику в области ископаемого топлива, которая обеспечивает его бизнес-подразделениям строгие рамки для их деятельности, связанной с углем, нефтью и газом.
Как сообщает Еenergy.media, в рамках новой политики банк больше не будет финансировать какие-либо новые нефтегазовые проекты в арктическом регионе или какие-либо новые проекты нефтеносных песков.
Кроме этого, в банке также заявили, что не будут поддерживать нефтегазовые проекты, в которых используется гидроразрыв пласта в странах с дефицитными запасами воды, и пообещали к концу года пересмотреть всю свою существующую деятельность в нефтегазовом секторе.
В рамках нового плана Deutsche Bank планирует завершить свою глобальную деятельность по добыче угля не позднее 2025 года, “чтобы помочь в переходе к устойчивой экономике”.
Банк усилил свое обязательство не финансировать какие-либо новые угольные электростанции.
“Наша новая политика использования ископаемого топлива устанавливает нам строгие рамки для нашей деятельности в нефтегазовой и угольной отраслях. Новая политика Deutsche Bank поможет выполнить коллективную приверженность финансового сектора Германии климатическим действиям”, — заявил генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Шьюинг, который также возглавляет Совет по устойчивому развитию Deutsche Bank.
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