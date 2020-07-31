Система электронных платежей НБУ переходит на режим 23/7

Система электронных платежей Национального банка Украины (далее – СЭП) переходит на расширенный регламент работы с 3 августа 2020 года.

Об этом сообщает регулятор.

Это предполагает доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю (23/7).

Что это даст. Новшество даст возможность проводить чувствительные ко времени платежи, а также будет способствовать расширению доступа клиентов к финансовым услугам и росту доли безналичных расчетов, уверяют в НБУ.

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Соответствующее решение от 18 июня 2020 года № 408 приняло Правление Национального банка Украины. Предварительно старт работы СЭП в режиме 23/7 планировался через 30 календарных дней после завершения карантина.

Это было обусловлено пониманием трудностей, возникших у персонала банков ввиду ограничений. Однако на сегодня в Украине введена адаптивная модель карантина. Поэтому Национальный банк установил конкретный срок введения работы СЭП в режиме 23/7, чтобы участники системы могли рассчитывать и оптимально планировать свою деятельность в условиях карантина.

В то же время выполнение банками межбанковского перевода средств через СЭП в режиме 23/7 является добровольной опцией.

Банки будут самостоятельно принимать решение о времени начала и окончания работы в СЭП на основании собственных нужд и потребностей своих клиентов.

Напомним, что работа СЭП в режиме 23/7 станет первым этапом для перехода СЭП на круглосуточный режим работы.