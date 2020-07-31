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Система электронных платежей НБУ переходит на режим 23/7

Система электронных платежей НБУ переходит на режим 23/7

Система электронных платежей Национального банка Украины (далее – СЭП) переходит на расширенный регламент работы с 3 августа 2020 года.

Об этом сообщает регулятор.

Это предполагает доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю (23/7).

Что это даст. Новшество даст возможность проводить чувствительные ко времени платежи, а также будет способствовать расширению доступа клиентов к финансовым услугам и росту доли безналичных расчетов, уверяют в НБУ.

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Соответствующее решение от 18 июня 2020 года № 408 приняло Правление Национального банка Украины. Предварительно старт работы СЭП в режиме 23/7 планировался через 30 календарных дней после завершения карантина.

Это было обусловлено пониманием трудностей, возникших у персонала банков ввиду ограничений. Однако на сегодня в Украине введена адаптивная модель карантина. Поэтому Национальный банк установил конкретный срок введения работы СЭП в режиме 23/7, чтобы участники системы могли рассчитывать и оптимально планировать свою деятельность в условиях карантина.

В то же время выполнение банками межбанковского перевода средств через СЭП в режиме 23/7 является добровольной опцией.

Банки будут самостоятельно принимать решение о времени начала и окончания работы в СЭП на основании собственных нужд и потребностей своих клиентов.

Напомним, что работа СЭП в режиме 23/7 станет первым этапом для перехода СЭП на круглосуточный режим работы.

Также с 3 августа налогоплательщики смогут платить налоги в любое время суток. С этой даты участник системы электронных платежей НБУ Казначейство ЕАП (код банка 899998) будет работать в режиме 23/7.

Как будет работать режим 23/7.

  • участники СЭП смогут проводить межбанковский перевод средств через платежную систему с 01:00 до 24:00;
  • в работе системы будет технологический перерыв в течение одного часа при переходе на новый банковский день (с 00:00 до 01:00);
  • участники СЭП самостоятельно принимают решение по регламенту своего взаимодействия с платежной системой в круглосуточном режиме;
  • регламент работы СЭП в период завершения отчетного года будет определен отдельным решением Правления Национального банка Украины.

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По материалам Finance.UA
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