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НАБУ подозревает компанию Новинского в схеме с разрешениями на добычу газа

НАБУ подозревает компанию Новинского в схеме с разрешениями на добычу газа

31 июля НАБУ и САП сообщили шести лицам о подозрении в организации схемы, по которой ООО “Аркона Газ-Энергия” получило право на пользование недрами Свистунковско-Краснонолучского газоконденсатного месторождения (Полтавская обл.) по искусственно заниженной стоимости.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В результате государство не получило 196,8 млн грн, которые ООО должно было уплатить за получение специального разрешения на пользование недрами.

Основанием для начала расследования стало, в частности, журналистское расследование “Схем” о том, что окружение Порошенко продало Новинскому эту фирму с лицензией на газовое месторождение в 60 раз дороже, чем купило у государства.

Среди подозреваемых:

  • бывший заместитель директора по производству, экономике и общим вопросам Украинского государственного геологоразведочного института (УкрГГРИ);
  • бывшая заведующая сектором геолого-экономической оценки ресурсной базы нефти и газа отдела геолого-экономической оценки УкрГГРИ;
  • эксперт Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) и директор ОООНПФ “Проект-Нафтогаз”;
  • экс-директор ООО “Аркона Газ-Энергия”;
  • ведущий инженер ОООНПФ “Проект-Нафтогаз”;
  • главный инженер ОООНПФ “Проект-Нафтогаз”.

Действия всех шестерых квалифицированы по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 (“Злоупотребление властью или служебным положением”), ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 (“Служебный подлог”) и ч .2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины.

Детективы НАБУ устанавливают других возможных соучастников схемы.

Как выяснило следствие, на протяжении 2016 года ООО “Аркона Газ-Энергия” неоднократно и безуспешно обращалось в Государственную службу геологии и недр за получением специального разрешения на пользование недрами Свистунковско-Краснонолучского газоконденсатного месторождения без проведения аукциона.

Однако впоследствии состав владельцев компании изменился – государственные и местные органы власти пересмотрели свое отношение к обращениям ООО.

В апреле 2017 года Полтавский областной совет согласовал Госгеонедра выдачу ООО “Аркона Газ-Энергия” без проведения аукциона специального разрешения на геологическое изучение месторождения.

После этого задействованные лица распределили роли и разработали план по занижению суммы сбора за выдачу специального разрешения на пользование недрами без проведения аукциона.

Они использовали несуществующие показатели проектных выработок газа и конденсата, капитальных вложений и эксплуатационных расходов, в том числе амортизационные отчисления, в результате чего установили начальную цену продажи специального разрешения в 3,8 млн грн.

При этом начальная стоимость продажи спецразрешения должна была составлять 200,6 млн грн.

Расчетная разница между фактически уплаченной стоимостью сбора и действительной начальной ценой продажи специального разрешения на пользование недрами равна 196,8 млн грн, что и составляет размер убытков, нанесенных государственному бюджету Украины.

По материалам Економічна Правда
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