НАБУ подозревает компанию Новинского в схеме с разрешениями на добычу газа

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
31 июля НАБУ и САП сообщили шести лицам о подозрении в организации схемы, по которой ООО “Аркона Газ-Энергия” получило право на пользование недрами Свистунковско-Краснонолучского газоконденсатного месторождения (Полтавская обл.) по искусственно заниженной стоимости.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
В результате государство не получило 196,8 млн грн, которые ООО должно было уплатить за получение специального разрешения на пользование недрами.
Основанием для начала расследования стало, в частности, журналистское расследование “Схем” о том, что окружение Порошенко продало Новинскому эту фирму с лицензией на газовое месторождение в 60 раз дороже, чем купило у государства.
Среди подозреваемых:
Действия всех шестерых квалифицированы по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 (“Злоупотребление властью или служебным положением”), ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 (“Служебный подлог”) и ч .2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины.
Детективы НАБУ устанавливают других возможных соучастников схемы.
Как выяснило следствие, на протяжении 2016 года ООО “Аркона Газ-Энергия” неоднократно и безуспешно обращалось в Государственную службу геологии и недр за получением специального разрешения на пользование недрами Свистунковско-Краснонолучского газоконденсатного месторождения без проведения аукциона.
Однако впоследствии состав владельцев компании изменился – государственные и местные органы власти пересмотрели свое отношение к обращениям ООО.
В апреле 2017 года Полтавский областной совет согласовал Госгеонедра выдачу ООО “Аркона Газ-Энергия” без проведения аукциона специального разрешения на геологическое изучение месторождения.
После этого задействованные лица распределили роли и разработали план по занижению суммы сбора за выдачу специального разрешения на пользование недрами без проведения аукциона.
Они использовали несуществующие показатели проектных выработок газа и конденсата, капитальных вложений и эксплуатационных расходов, в том числе амортизационные отчисления, в результате чего установили начальную цену продажи специального разрешения в 3,8 млн грн.
При этом начальная стоимость продажи спецразрешения должна была составлять 200,6 млн грн.
Расчетная разница между фактически уплаченной стоимостью сбора и действительной начальной ценой продажи специального разрешения на пользование недрами равна 196,8 млн грн, что и составляет размер убытков, нанесенных государственному бюджету Украины.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперт озвучил формулу, по которой украинцы будут покупать газ с 1 августаВчера, 21:02 - 13328 8
"Предпринимателями могут быть не больше 10% людей"- эксперт об ужесточении требований к занятости для получателей соцпомощиВчера, 17:20 - 14794 5
В ОАЭ запустили первую в арабских странах АЭС2 ч. назад - 393 3
"Укравтодор" отчитался о ремонте дорогВчера, 22:00 - 641 2
В мире до рекордного минимума упал спрос на ювелирные изделияВчера, 13:08 - 2020 2
"Предпринимателями могут быть не больше 10% людей"- эксперт об ужесточении требований к занятости для получателей соцпомощиВчера, 17:20 - 14794 5
Эксперт озвучил формулу, по которой украинцы будут покупать газ с 1 августаВчера, 21:02 - 13328 8
Эксперт сообщил, какие квартиры в Киеве покупают для сдачи в арендуВчера, 16:09 - 4387 1
Как изменился спрос на ремонтные работы и стройматериалы (инфографика)Вчера, 19:07 - 2697
Касса не обязательна и чек с помощью SMS: в магазинах ввели новшества3 ч. назад - 2522
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю5 ч. назад - 153
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 442
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)30.07.2020, 16:10 - 466
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)29.07.2020, 15:10 - 679
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 2346