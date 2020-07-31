Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (38,169 млн и 38,925 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (45 и 37), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,64-27,65 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 82 активные заявки по доллару на сумму 77,094 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,8000 – 5 000
27,8000 – 2 222
27,6700 – 50 000
27,6600 – 111 000
27,6600 – 120 000
27,6600 – 100 000
27,6600 – 29 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,6000 – 20 000
27,6000 – 20 000
27,6000 – 20 000
27,6400 – 2 500
27,6400 – 44 445
27,6400 – 10 000
27,6400 – 40 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,6754 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,6378 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперт озвучил формулу, по которой украинцы будут покупать газ с 1 августаВчера, 21:02 - 11811 7
"Предпринимателями могут быть не больше 10% людей"- эксперт об ужесточении требований к занятости для получателей соцпомощиВчера, 17:20 - 13091 5
Эксперт рассказал, каким будет курс доллара к концу годаВчера, 11:03 - 16817 4
В какие страны украинцы могут полететь на отдых: списокВчера, 12:08 - 2350 3
"Укравтодор" отчитался о ремонте дорогВчера, 22:00 - 558 2
"Предпринимателями могут быть не больше 10% людей"- эксперт об ужесточении требований к занятости для получателей соцпомощиВчера, 17:20 - 13091 5
Эксперт озвучил формулу, по которой украинцы будут покупать газ с 1 августаВчера, 21:02 - 11811 7
Эксперт сообщил, какие квартиры в Киеве покупают для сдачи в арендуВчера, 16:09 - 4287 1
Как изменился спрос на ремонтные работы и стройматериалы (инфографика)Вчера, 19:07 - 2545
Самые крупные продуктовые ритейлеры: кто кормит украинцев (инфографика)Вчера, 15:00 - 2049
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю3 ч. назад - 112
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 427
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)30.07.2020, 16:10 - 459
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)29.07.2020, 15:10 - 675
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 2338