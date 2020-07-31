По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (38,169 млн и 38,925 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (45 и 37), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,64-27,65 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 82 активные заявки по доллару на сумму 77,094 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,8000 – 5 000

27,8000 – 2 222

27,6700 – 50 000

27,6600 – 111 000

27,6600 – 120 000

27,6600 – 100 000

27,6600 – 29 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,6000 – 20 000

27,6000 – 20 000

27,6000 – 20 000

27,6400 – 2 500

27,6400 – 44 445

27,6400 – 10 000

27,6400 – 40 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,6754 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,6378 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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