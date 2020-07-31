Падение в базовых отраслях экономики Украины ускорилось

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В июне 2020 года падение индекса производства базовых отраслей (ИПБО) углубилось до 9,6% г/г (8,9% г/г в мае). Основной отрицательный вклад внесло снижение производства в сельском хозяйстве (на 40,6% г/г), прежде всего в растениеводстве ввиду запоздалого начала жатвы и низкой урожайности ранних зерновых.
Об этом говорится в “Макроэкономическом и монетарном обзоре” Национального банка (июль 2020 года).
Как отмечается в обзоре, смягчение карантина, возобновление внутреннего и внешнего спроса и значительные расходы бюджета на дорожное строительство обусловили улучшение показателей большинства видов экономической деятельности.
Замедлилось падение в промышленности (до 5,6% г/г) и возобновился рост в оптовой и розничной торговле. Увеличение объемов транзита газа обусловило замедление спада в грузовом транспорте. Расходы бюджета на дорожное строительство поддержали улучшение показателей в строительстве.
Ранее сообщалось о стоимости месяца карантина для экономики Украины.
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