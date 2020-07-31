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Падение в базовых отраслях экономики Украины ускорилось

Падение в базовых отраслях экономики Украины ускорилось

В июне 2020 года падение индекса производства базовых отраслей (ИПБО) углубилось до 9,6% г/г (8,9% г/г в мае). Основной отрицательный вклад внесло снижение производства в сельском хозяйстве (на 40,6% г/г), прежде всего в растениеводстве ввиду запоздалого начала жатвы и низкой урожайности ранних зерновых.

Об этом говорится в “Макроэкономическом и монетарном обзоре” Национального банка (июль 2020 года).

Как отмечается в обзоре, смягчение карантина, возобновление внутреннего и внешнего спроса и значительные расходы бюджета на дорожное строительство обусловили улучшение показателей большинства видов экономической деятельности.

Замедлилось падение в промышленности (до 5,6% г/г) и возобновился рост в оптовой и розничной торговле. Увеличение объемов транзита газа обусловило замедление спада в грузовом транспорте. Расходы бюджета на дорожное строительство поддержали улучшение показателей в строительстве.

Ранее сообщалось о стоимости месяца карантина для экономики Украины.

Справка Finance.ua:

  • НБУ назвал пять причин падения украинской экономики: последствия карантина, резкое снижение инвестиций, низкое потребление, плохая динамика расходов в государственном секторе и сокращение экспорта.
По материалам Finance.UA
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