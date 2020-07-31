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Межбанк: у спекулянтов будет отличный шанс “покачать” курс

Межбанк: у спекулянтов будет отличный шанс “покачать” курс

Понедельник пройдет достаточно интересно на валютном рынке, но без особых объемов операций. Основная причина низкой статистики торгов – фактор начала месяца. Клиенты и сами банки подводят итоги прошлого отчетного периода, а также окончательно формируют свои планы по хозяйственным операциям на новый месяц. Это традиционно сокращает объемы сделок на межбанке в первый рабочий день каждого месяца и делает рынок обычно активным лишь после 11 часов. 3 августа не станет исключением.

Но низкий объем сделок не говорит о том, что на межбанке будет скучно и неинтересно. Дело в том, что именно на малообъемном рынке у спекулянтов есть отличный шанс “покачать” курс на небольших операциях и они попытаются этим сегодня заняться.

К другим факторам, которые будут влиять на курсообразование в понедельник, можно отнести:

  • завтрашний аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ и значительные погашения предыдущих выпусков гривневых облигаций в середине этой недели. Государству надо погасить почти 16 млрд гривен ОВГЗ и минфиновцам желательно частично перекрыть эти суммы новыми заимствованиями во вторник. Размещать чиновники будут облигации на 203, 350 и 567 дней и основными их покупателями будут госбанки. Сам аукцион (пройдет 4 августа) и расчеты по нему 5-го числа (в среду) – существенно повлияют на ресурсный и опосредованно – валютный рынки в этот период;
  • поведение и курсовые задачи крупных игроков и спекулянтов. На малобъемном рынке выход любого крупного клиента с покупками/продажами $20-30 млн способны существенно влиять на курсообразование в течение дня и спекулянты будут пытаться активно “качать” курс, подстраиваясь под такие выходы больших покупателей и продавцов. Кроме этого, спекулянты продолжат зарабатывать в формате “в две стороны”, играть на разницах наличного и безналичного курсов, а также на продолжении существенных колебаний пары евро/доллар на международных рынках и соответственно – курсе евро относительно гривны;
  • поведение нерезидентов, экспортеров и Нацбанка. Иностранцы продолжат покупать валюту небольшими порциями за счет гривны, получаемой от погашений предыдущих ОВГЗ, но постараются это делать небольшими траншами, чтобы “не взрывать” котировки в течение дня.

А экспортеры продолжат тратить ту гривну, что у них появилась после возмещений НДС в конце июля, и поэтому не будут готовы распродавать валюту по любым ценам. Это сработает против гривны.

При перекосах спроса и предложения на межбанке мы увидим НБУ с соответствующей интервенцией для сглаживания курсовых колебаний и его ценники продолжат оставаться основным курсовым ориентиром для участников торгов.

Котировки межбанка по прогнозу Finance.ua, на 3 августа будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,60 – 27,85 гривен, евро – коридор 32,29 – 32,89 гривен. Объем операций в понедельник по нашим расчетам составит $170-200 млн при совершении 440-500 сделок.

На наличном рынке курс в обменниках финкомпаний и банков будет находиться в пределах: доллар – коридор котировок покупок и продаж 27,40 – 27,90 гривен, евро – коридор 32,00 – 32,95 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,71 / 27,74
евро – 32,75 / 32,78
российский рубль – 0,3739/ 0,3747

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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