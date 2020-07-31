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Богатейшие страны зарезервировали вакцины от коронавируса

Богатейшие страны зарезервировали вакцины от коронавируса

CША, Великобритания, Япония и страны Евросоюза договорились о закупке 1,3 миллиарда доз еще не созданной вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование аналитической компании Airfinity.

Так, США и Великобритания подписали соглашение с Sanofi и GlaxoSmithKline Plc, Япония – с Pfizer. Евросоюз также “агрессивно настроен” по закупкам, отмечает агентство, однако не уточняет, с кем европейские страны заключили договор.

Таким образом, несмотря на то, что эффективность вакцин от нового типа вируса еще не доказана, значительное их количество уже “зарезервировано” богатыми странами и, скорее всего, количество сделок будет только расти.

По словам экспертов, на 7,8 миллиарда человек доз может не хватить, и бедные государства окажутся “последними в очереди”.

Похожая ситуация была в 2009 году, когда богатые страны монополизировали поставки вакцины от свиного гриппа.

По материалам Корреспондент.net
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