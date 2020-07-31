Нацбанк усовершенствовал порядок применения цифровой подписи

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Национальный банк Украины усовершенствовал порядок применения цифровой собственноручной подписи в банковской системе Украины.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
В частности, регулятор отменил ограничение на создание цифровой собственноручной подписи только одним инструментом подписания – стилусом – и расширил возможность подписания документов цифровой собственноручной подписью лиц, изъявивших желание воспользоваться банковскими и/или финансовыми услугами банка.
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Такие новации окажут положительное влияние на рынок банковских услуг и распространение финансовой инклюзии, поскольку упростят для банков процесс привлечения новых клиентов и заключения договоров с ними.
Соответствующие нормы вступают в силу с 01 августа 2020 года.
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