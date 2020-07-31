Минэнерго хочет взять кредит на 300 миллионов евро, в т.ч. для выплат долгов по "зеленому" тарифу

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Министерство энергетики ведет переговоры с государственными и международными банками для получения на льготных условиях до 300 миллионов евро, в частности для покрытия части долгов по “зеленому” тарифу.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Также отмечается, что условием банков для таких кредитов является финансовая стабилизация работы участников рынка электроэнергии. Соответствующее решение для сбалансирования рынка должен принять НКРЭКУ.
Напомним, 31 июля президент Владимир Зеленский подписал законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников, который призван снизить и реструктуризировать “зеленый” тариф.
Законопроект, в частности, предусматривает снижение “зеленого” тарифа (з/т) для введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015-го по 31 декабря 2019 года солнечных станций свыше 1 МВт на 15%, для ВЭС с турбинами 2000 кВт – на 7,5%.
Закону предшествовали сложные и продолжительные переговоры с инвесторами в “зеленую” энергетику, во время которых были прописаны основные обязательства сторон.
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