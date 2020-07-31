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Android-версия Chrome позволит подтверждать платежи с помощью биометрической аутентификации

Android-версия Chrome позволит подтверждать платежи с помощью биометрической аутентификации

Компания Google добавила несколько инструментов безопасности в браузер Chrome для Android, которые помогут защитить платёжные данные, сохранённые пользователем в обозревателе. Теперь пользователи могут подтверждать свою личность при осуществлении платежей банковской картой с помощью биометрической аутентификации по отпечаткам пальцев.

Часто пользователи сохраняют данные своих банковских карт в браузере, чтобы в будущем с помощью функции автозаполнения быстро вводить их в соответствующие поля во время онлайн-покупок. Однако это не относится к CVC-коду карты, который приходится вводить вручную каждый раз. Если же активировать функцию биометрической аутентификации, то вводить при каждой новой покупке CVC-код больше не потребуется. Достаточно будет сделать это во время первого использования карты, а в дальнейшем для подтверждения личности потребуется прохождение аутентификации по отпечаткам пальцев.

Активировать биометрическую аутентификацию можно в настройках Chrome. В настоящее инструмент защиты данных банковских карт пользователя уже доступен для устройств с Windows и Mac, а в ближайшие несколько недель он будет развёрнут для пользователей Android-версии Chrome.

Ещё одно нововведение, которое вскоре появится в Chrome для Android, касается способа авторизации на веб-сайтах с помощью функции автозаполнения. Когда в менеджере паролей браузера сохранены данные нескольких учётных записей, пользователям приходится прокручивать поля формы поочерёдно, чтобы выбрать нужные данные. Теперь же, пользователи смогут сразу выбирать нужную учётную запись, которую следует использовать для авторизации на том или ином веб-сайте.

По материалам 3dnews.ru
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