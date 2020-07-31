Марченко рассказал, каким должен быть госбюджет в 2021 году

Государственный бюджет 2021 года будет, прежде всего, реалистичным и стимулировать экономику.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко, сообщила пресс-служба Минфина.

Читайте также: В Минфине не планируют влиять на динамику курса гривны

Так, министр рассказал, каким должен быть бюджет 2021 года: “Прежде всего реалистичным, потому что он не только должен быть одобренным, но и реальным для исполнения. Например, по нынешнему бюджету – у нас с мая 100% выполнение бюджетной росписи по доходам, перевыполнение в июне. И вот уже конец июля — мы также ожидаем перевыполнения доходов общего фонда госбюджета более 4 млрд грн. Все это является результатом проведенных нами изменений в фискальной системе государства: мы эффективно боремся с теневыми схемами и имеем дополнительные поступления в бюджет. Перед налоговыми и таможенными органами поставлена соответствующая задача по итогам года. Для нас это крайне необходимо, чтобы закрыть отставание в доходной части бюджета, которая нам осталась в наследство”.

По словам Марченко, проект бюджета 2021 будет иметь стимулирующий характер для экономики.

“Уже в 4 квартале этого года мы ожидаем постепенное восстановление экономики. В 2021 году ожидаются оживление экономической динамики. Это будет бюджет роста благосостояния граждан и экономики страны”, — подчеркнул Министр финансов.