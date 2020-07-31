British American Tobacco начнет испытания собственной вакцины против COVID-19 на основе табака

Производитель сигарет British American Tobacco (BAT) готовится начать клинические испытания своего прототипа вакцины от коронавируса на основе табака.

Как сообщает Forbes со ссылкой на слова директора по маркетингу ОАО Кингсли Уитон, компания со дня на день ожидает одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

«Мы настроены оптимистично. Это важная часть нашей стратегии – стараться и строить лучшее завтра”, – заявил Витон.

О работе над созданием вакцины компания объявила 1 апреля. На тот момент шли доклинические испытания.

Разработкой вакцины занимается биотехнологическая «дочка» British American Tobacco – компания Kentucky BioProcessing (KBP). Она использует собственную технологию на основе быстро растущего табака. Компания писала, что вакцина на основе табака имеет несколько преимуществ по сравнению с более привычными разработками. По заявлению BAT, ее вакцина безопаснее, потому что табак не содержит патогенов, которые вызывают болезни людей; быстрая в создании, потому что элементы вакцины накапливаются в табаке за шесть недель в отличие от нескольких месяцев при привычных методах; она остается стабильной при комнатной температуре, в отличие от большинства других, которым могут понадобиться холодильники; а также она может вызвать иммунный ответ после одной дозы.

Как сообщает издание, KBP смогла копировать копию генетического кода COVID-19 и создала потенциальный антиген – субстанцию, которая вызывает реакцию иммунитета, в частности – появление антител. Этот антиген компания ввела в растения табака для воспроизведения. Затем антиген вытащили из листьев и направили на испытания. BAT рассчитывала, что в случае удачного тестирования и при наличии партнеров и господдержки можно будет производить от одного до трех млн доз вакцин в неделю. Тогда компания писала, что производство может начаться уже в июне.

Это не единственная табачная компания, которая взялась за разработку вакцины от COVID-19. Вещество на растительной основе создает также компания Medicago Inc, которая частично принадлежит Philip Morris International, выпускающей сигареты Marlboro. Medicago работает совместно с компанией GlaxoSmithKline.