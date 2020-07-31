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Украинцы смогут попасть в ЕС не ранее конца сентября

Украинцы смогут попасть в ЕС не ранее конца сентября

Страны-члены Евросоюза откроют границы для украинских туристов не раньше конца сентября.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

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По словам Стефанишиной, украинские дипломаты и Министерство здравоохранения максимально обеспечивают обмен данными и ведут индивидуальный диалог со странами-членами ЕС.

“Открытие этих границ не произойдет одномоментно для всех. Это будет постепенный процесс, и ввиду того, что весь мир ждет второй волны коронавируса, возможно, она будет, возможно, это будут определенные региональные вспышки, то раньше конца сентября о системности трудно говорить”, – сказала вице-премьер.

По материалам Корреспондент.net
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