Пандемия вызвала обвал экономики Еврозоны – крупнейший за 25 лет

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Валовой внутренний продукт еврозоны снизился во втором квартале текущего года на 12,1%.
Об этом сообщает dpa со ссылкой на данные статистической организации Европейской Комиссии Евростат.
“ВВП Еврозоны снизился на 12,1% во втором квартале из-за пандемии коронавируса”, – говорится в сообщении.
По данным Евростата, это наибольшее падение с начала публикации данных в 1995 году.
Как подчеркнул еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Гентолини, пандемия коронавируса имеет “беспрецедентные последствия для всех европейских стран”.
Наибольшее падение экономики за второй квартал наблюдается в Испании (-18,5%). Отмечается, что в первом квартале этого года валовой внутренний продукт еврозоны снизился на 3,6%.
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