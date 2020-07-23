0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 174 0

Пандемия вызвала обвал экономики Еврозоны – крупнейший за 25 лет

Пандемия вызвала обвал экономики Еврозоны – крупнейший за 25 лет

Валовой внутренний продукт еврозоны снизился во втором квартале текущего года на 12,1%.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на данные статистической организации Европейской Комиссии Евростат.

ВВП Еврозоны снизился на 12,1% во втором квартале из-за пандемии коронавируса”, – говорится в сообщении.

По данным Евростата, это наибольшее падение с начала публикации данных в 1995 году.

Как подчеркнул еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Гентолини, пандемия коронавируса имеет “беспрецедентные последствия для всех европейских стран”.

Наибольшее падение экономики за второй квартал наблюдается в Испании (-18,5%). Отмечается, что в первом квартале этого года валовой внутренний продукт еврозоны снизился на 3,6%.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.