Пандемия вызвала обвал экономики Еврозоны – крупнейший за 25 лет

Валовой внутренний продукт еврозоны снизился во втором квартале текущего года на 12,1%.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на данные статистической организации Европейской Комиссии Евростат.

“ВВП Еврозоны снизился на 12,1% во втором квартале из-за пандемии коронавируса”, – говорится в сообщении.

По данным Евростата, это наибольшее падение с начала публикации данных в 1995 году.

Как подчеркнул еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Гентолини, пандемия коронавируса имеет “беспрецедентные последствия для всех европейских стран”.

Наибольшее падение экономики за второй квартал наблюдается в Испании (-18,5%). Отмечается, что в первом квартале этого года валовой внутренний продукт еврозоны снизился на 3,6%.