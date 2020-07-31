Андрей Гойлов: ОВГЗ. Стоит ли "игра свеч"?

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Долговой рынок время от времени привлекает внимание инвесторов – в конце концов, тут меньше волатильности и шире выбор инструментов.
Облигации – механизм не самый простой, но и не самый рискованный. Как насчет ОВГЗ? Тем более, что само государство выступает гарантом сохранения средств?
ОВГЗ – облигации внутреннего государственного займа, ценные бумаги, которые размещаются на внутреннем рынке и имеют целью привлечение средств инвесторов.
Купить такую бумагу может и физическое, и юридическое лицо.
Решение о выпуске ОВГЗ принимается на уровне Минфина страны, там же определяется объем выпуска и сроки обращения бумаг. Стандартно считается, что госдолг такого формата является достаточно безопасной инвестицией, поскольку имеет фиксированную доходность и гарантирован государством.
Фактически ОВГЗ – это консервативный инструмент с понятным формированием доходности (все известно заранее) и надежными гарантиями.
Менее 1% эмитированных ОВГЗ приобретено физлицами
“Космического” заработка тут нет и быть не может, но как механизм снижения риска для инвестиционного портфеля или инструмент для начинающего инвестора такой механизм вполне симпатичен.
Сейчас менее 1% эмитированных ОВГЗ приобретено физлицами – сектору явно есть куда развиваться.
Все, что нужно знать из технической документации по ОВГЗ, есть на сайте Министерства финансов. Дополнительным источником информации выступает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
А как покупать?
Покупка таких бумаг проходит через брокера, при этом покупателю не обязательно быть резидентом Украины.
Для покупки нужно определиться не только с брокером, но и депозитарием (брокер подскажет оптимальный вариант).
Также надо будет выбрать сами ОВГЗ, руководствуясь собственными представлениями о сроках обращения и доходности. Далее брокер получает приказ о покупке – и “дело сделано”.
Доходность
Стандартная доходность ОВГЗ в национальной валюте находится рядом со ставкой Нацбанка. Первичный рынок в основном работает для крупных банков и лицензированных компаний.
На вторичном рынке, где брокер может приобрести бумаги для клиента, все сложнее: в гривнах доходность покупки может быть в пределах 12,0%, продажи – около 9,0%.
Если смотреть на ОВГЗ в долларах США, то доходность покупки здесь не более 5,0%, продажи – около 3,0%.
Налог на прибыль по ОВГЗ не предусмотрен, однако существует такая комиссия, как военный сбор. Он был введен в 2014 году и составляет 1,5% от дохода физического лица, и на ОВГЗ это тоже распространяется.
Заработок на ОВГЗ будет формироваться на основе номинальной стоимости самой бумаги плюс ином доходе, который предусмотрен выпуском и условиями размещения при полном объеме.
Интересная ли эта инвестиция “в моменте”? Безопасная – точно, потому что долговой рынок будет существовать столь же долго, сколько существует само государство. Но вот прибыльная ли? Вложения в ОВГЗ вряд ли стоит воспринимать как полноценную и доходную инвестицию, но как одну из схем в рамках инвестиционного портфеля – точно можно рассматривать.
Андрей Гойлов, аналитик RoboForex
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Колонка отражает исключительно точку зрения автора и может не совпадать с мнением редакции. Публикация колонок осуществляется согласно Правил, а Finance.ua выполняет лишь роль носителя. Копировать эти авторские материалы можно только при наличии ссылки на автора и Finance.ua.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине планируют вернуть обязательный техосмотр для всех автоВчера, 13:02 - 6840 27
Стартовал ремонт дороги Днепр - Николаев (фото)Вчера, 14:18 - 1459 6
«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения за августОколо часа назад - 582 4
В июле «герои парковки» пополнили бюджет Киева на 1,5 млн грн2 ч. назад - 238 3
ЮНИСЕФ призывает Кабмин вернуть «пакеты малыша» вместо денежных выплатВчера, 17:21 - 275 3
Субсидия - теперь тоже доход: правила назначения соцпомощи ужесточилисьВчера, 17:06 - 6991 3
В Украине планируют вернуть обязательный техосмотр для всех автоВчера, 13:02 - 6840 27
Инвесткомпании спрогнозировали курс гривны на конец годаВчера, 21:00 - 3240 3
Курс наличного доллараВчера, 12:45 - 2424
Минсоцполитики намерено провести индексацию пенсий всех категорий3 ч. назад - 2106 2
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)Вчера, 12:10 - 410
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на ЗемлюПозавчера, 10:15 - 465
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 630
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)30.07.2020, 16:10 - 565
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)29.07.2020, 15:10 - 817