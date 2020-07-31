Андрей Гойлов: ОВГЗ. Стоит ли "игра свеч"?

Долговой рынок время от времени привлекает внимание инвесторов – в конце концов, тут меньше волатильности и шире выбор инструментов.

Облигации – механизм не самый простой, но и не самый рискованный. Как насчет ОВГЗ? Тем более, что само государство выступает гарантом сохранения средств?

ОВГЗ – облигации внутреннего государственного займа, ценные бумаги, которые размещаются на внутреннем рынке и имеют целью привлечение средств инвесторов.

Купить такую бумагу может и физическое, и юридическое лицо.

Решение о выпуске ОВГЗ принимается на уровне Минфина страны, там же определяется объем выпуска и сроки обращения бумаг. Стандартно считается, что госдолг такого формата является достаточно безопасной инвестицией, поскольку имеет фиксированную доходность и гарантирован государством.

Фактически ОВГЗ – это консервативный инструмент с понятным формированием доходности (все известно заранее) и надежными гарантиями.

Менее 1% эмитированных ОВГЗ приобретено физлицами

“Космического” заработка тут нет и быть не может, но как механизм снижения риска для инвестиционного портфеля или инструмент для начинающего инвестора такой механизм вполне симпатичен.

Сейчас менее 1% эмитированных ОВГЗ приобретено физлицами – сектору явно есть куда развиваться.

Все, что нужно знать из технической документации по ОВГЗ, есть на сайте Министерства финансов. Дополнительным источником информации выступает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

А как покупать?

Покупка таких бумаг проходит через брокера, при этом покупателю не обязательно быть резидентом Украины.

Для покупки нужно определиться не только с брокером, но и депозитарием (брокер подскажет оптимальный вариант).

Также надо будет выбрать сами ОВГЗ, руководствуясь собственными представлениями о сроках обращения и доходности. Далее брокер получает приказ о покупке – и “дело сделано”.

Доходность

Стандартная доходность ОВГЗ в национальной валюте находится рядом со ставкой Нацбанка. Первичный рынок в основном работает для крупных банков и лицензированных компаний.

На вторичном рынке, где брокер может приобрести бумаги для клиента, все сложнее: в гривнах доходность покупки может быть в пределах 12,0%, продажи – около 9,0%.

Если смотреть на ОВГЗ в долларах США, то доходность покупки здесь не более 5,0%, продажи – около 3,0%.

Налог на прибыль по ОВГЗ не предусмотрен, однако существует такая комиссия, как военный сбор. Он был введен в 2014 году и составляет 1,5% от дохода физического лица, и на ОВГЗ это тоже распространяется.

Заработок на ОВГЗ будет формироваться на основе номинальной стоимости самой бумаги плюс ином доходе, который предусмотрен выпуском и условиями размещения при полном объеме.

Интересная ли эта инвестиция “в моменте”? Безопасная – точно, потому что долговой рынок будет существовать столь же долго, сколько существует само государство. Но вот прибыльная ли? Вложения в ОВГЗ вряд ли стоит воспринимать как полноценную и доходную инвестицию, но как одну из схем в рамках инвестиционного портфеля – точно можно рассматривать.

Андрей Гойлов, аналитик RoboForex