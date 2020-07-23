Курс доллара в Украине: экс-министр сделал прогноз на год

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Курс доллара в Украине на 2021 года на уровне 29,1 грн/долл., прогнозируемый Кабмином, завышен.
Такое мнение высказал в эфире телеканала “Украина 24” бывший министр экономики Тимофей Милованов.
По его словам, курс будет зависеть от поведения нового главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко и правления НБУ.
“Говорить 29 грн/долл. – это пальцем в небо. Захотят – могут девальвировать, потребуются внеочередные выборы в парламент – будут держать курс. Может быть что угодно. Если бы все развивалось нормально и стабильно, я бы ожидал, что было бы 28 грн/долл. По моему мнению, 29 грн/долл. – это много “, – отметил Милованов.
Также бывший глава Минэкономики объяснил, как колебания доллара в Украине повлияют на инфляцию.
“Когда доллар становится дороже, а гривна слабее, для людей это означает увеличение цен в магазинах. 1% рост доллара – это 0,2-0,5% роста цен. Это зависит от того, что человек покупает. В первую очередь, растут расходы на импортные товары, но они растут не моментально, а через несколько месяцев. На это нужно время, когда новый курс доллара будет учтен в ценах”, – рассказал он.
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