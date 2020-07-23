Доля безналичных операций по платежным картам выросла до 55% - НБУ

Доля безналичных операций с картами достигла 55%, тогда как до карантина составляла 50%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в FACEBOOK.

«Пользователи платежных карт меньше средств снимали в банкоматах, отдавая предпочтение безналичным операциям. Сейчас мы имеем долю безналичных операций с картами по сумме около 55%. До карантина этот показатель составлял 50%», – сообщил бывший заместитель главы Национального банка Сергей Холод. (Совет Национального банка на заседании 31 июля 2020 г. уволил Сергея Холода с должности заместителя главы НБУ. Его полномочия прекратятся с 3 августа 2020 года. – Ред.)

Также в марте Нацбанк временно отменил для банков тарифы в Системе электронных платежей, а сейчас возобновляет их и переводит СЭП почти круглосуточный режим работы.

«Мы четыре месяца не взимали с банков плату за проведение расчетов в СЭП. С 03 августа планируем запустить работу СЭП в расширенном регламенте 23/7, предусматривающем доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю. Поэтому возобновили тарифы за платежи в системе и обновили методику их формирования. Теперь они будут зависеть не от момента совершения операции, как было раньше, а от суммы. При этом, по нашим расчетам, проведение платежей через СЭП не подорожает фактически для примерно 80% клиентов банков», – пояснил Сергей Холод.

Он отметил, что также среди приоритетов Национального банка – введение открытого банкинга, международных стандартов, мгновенных платежей и развитие удаленных сервисов.

Справка Finance.ua:

Национальный банк опубликовал данные по объемам кассовых оборотов банков и структуры доходов и расходов наличной гривны за первое полугодие этого года.

Система электронных платежей Национального банка Украины переходит на расширенный регламент работы с 3 августа 2020 года.

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