АМКУ оштрафовал на 2 миллиона трех участников тендера на поставку газа "Борисполю"

Антимонопольный комитет оштрафовал более чем на 2 млн грн трех участников тендера на поставку природного газа ГП «Международный аэропорт «Борисполь»: «Энергетическую нефтегазовую компанию» (ЭНК), «Нафтогаз-Альянс» и «Газпостач-Черкассы».

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Предмет дела: закупка природного газа государственным предприятием «Международный аэропорт «Борисполь» на сумму почти 26 млн грн.

“Речь идет о трех участниках – ООО «Энергетическая нефтегазовая компания» (ЭНК), ООО «Нафтогаз-Альянс» и ООО «Газпостач-Черкассы», которые действовали слаженно с намерением устранить состязательность между собой. То есть совершили антиконкурентные согласованные действия, что исказило результаты торгов”, – сообщили в Комитете.

Северное межобластное территориальное отделение АМКУ (ранее – Киевское территориальное отделение) выявило ряд доказательств сговора между нарушителями. В частности, ООО «ЭНК» и ООО «Нафтогаз-Альянс» подавали налоговую отчетность с IP-адреса, принадлежащего ООО «Газпостач-Черкассы»; пользовались общими средствами связи, принадлежащими одному из фигурантов дела; имели общих работников; вели хозяйственную деятельность по одному адресу; имели постоянные хозяйственные отношения.

К тому же компании делали одинаковые ошибки в оформлении тендерных предложений и пользовались тем же самым сканоборудованием для копирования документов.

Следствием схемы стала нечестная победа одного из троих участников, что и было установлено Временной административной коллегией АМКУ.

Отмечается, что по результатам рассмотрения дела ООО «Нафтогаз-Альянс» оштрафован на 1,8 млн грн, ООО «Газпостач-Черкассы» – на 187 тыс. грн, ООО «ЭНК» на 70 тыс. грн.