АМКУ оштрафовал на 2 миллиона трех участников тендера на поставку газа "Борисполю"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Антимонопольный комитет оштрафовал более чем на 2 млн грн трех участников тендера на поставку природного газа ГП «Международный аэропорт «Борисполь»: «Энергетическую нефтегазовую компанию» (ЭНК), «Нафтогаз-Альянс» и «Газпостач-Черкассы».
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Предмет дела: закупка природного газа государственным предприятием «Международный аэропорт «Борисполь» на сумму почти 26 млн грн.
“Речь идет о трех участниках – ООО «Энергетическая нефтегазовая компания» (ЭНК), ООО «Нафтогаз-Альянс» и ООО «Газпостач-Черкассы», которые действовали слаженно с намерением устранить состязательность между собой. То есть совершили антиконкурентные согласованные действия, что исказило результаты торгов”, – сообщили в Комитете.
Северное межобластное территориальное отделение АМКУ (ранее – Киевское территориальное отделение) выявило ряд доказательств сговора между нарушителями. В частности, ООО «ЭНК» и ООО «Нафтогаз-Альянс» подавали налоговую отчетность с IP-адреса, принадлежащего ООО «Газпостач-Черкассы»; пользовались общими средствами связи, принадлежащими одному из фигурантов дела; имели общих работников; вели хозяйственную деятельность по одному адресу; имели постоянные хозяйственные отношения.
К тому же компании делали одинаковые ошибки в оформлении тендерных предложений и пользовались тем же самым сканоборудованием для копирования документов.
Следствием схемы стала нечестная победа одного из троих участников, что и было установлено Временной административной коллегией АМКУ.
Отмечается, что по результатам рассмотрения дела ООО «Нафтогаз-Альянс» оштрафован на 1,8 млн грн, ООО «Газпостач-Черкассы» – на 187 тыс. грн, ООО «ЭНК» на 70 тыс. грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Долг на каждого украинца растет: уже 54 тыс. грн (инфографика)Вчера, 19:00 - 5093 9
"Укртелеком" Ахметова предлагает, чтобы Кабмин заплатил 1,4 миллиарда за интернет в селах6 ч. назад - 761 8
1 августа налоговая запускает "кассовые аппараты в смартфоне": этапы введения, штрафы, кэшбэк6 ч. назад - 1857 6
5 горящих вакансий с зарплатой от 10 000 гривен9 ч. назад - 41930 5
Как купить квартиру на ребенкаВчера, 20:01 - 7103 5
5 горящих вакансий с зарплатой от 10 000 гривен9 ч. назад - 41930 5
Как купить квартиру на ребенкаВчера, 20:01 - 7103 5
Долг на каждого украинца растет: уже 54 тыс. грн (инфографика)Вчера, 19:00 - 5093 9
Бизнес выступил против законопроекта, который меняет налогообложение в IT-сфереВчера, 21:30 - 4411 3
"Газпром" лишился единственного судна, которое может достроить "Северный поток – 2"6 ч. назад - 2810 3
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет2 ч. назад - 56
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)Вчера, 16:10 - 241
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)Позавчера, 15:10 - 475
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 2084
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 1083 1