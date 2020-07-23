Кабмин 5 месяцев не может согласовать очередной список объектов малой приватизации – Фонд госимущества

Кабмин уже 5 месяцев обсуждает очередной список объектов малой приватизации, список сократился из 360 объектов до 253.

Об этом в Facebook сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

“Сейчас есть тревожные сигналы от бюрократии, которая просыпается и “добегает”. Правительство уже 6 месяцев не может подать на ВР список предприятий, которые правительство считает необходимым внести в список запрещенных к приватизации.

Очередная порция объектов для передачи в Фонд проходит надцатый круг и за 5 месяцев обсуждений список сократился из 360 объектов до 253, а вчера на правительственном комитете отправили на доработку … И что-то там очень стратегическое и кому-то нужное…”, – написал Сенниченко.

“Есть сейчас четкая политическая воля Владимира Зеленского и Дениса Шмыгаля и надеюсь, “безликая бюрократия” не имеет шансов “заволынить”, – отметил Сенниченко.