0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 18 0

Кабмин 5 месяцев не может согласовать очередной список объектов малой приватизации – Фонд госимущества

Кабмин 5 месяцев не может согласовать очередной список объектов малой приватизации – Фонд госимущества

Кабмин уже 5 месяцев обсуждает очередной список объектов малой приватизации, список сократился из 360 объектов до 253.

Об этом в Facebook сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

“Сейчас есть тревожные сигналы от бюрократии, которая просыпается и “добегает”. Правительство уже 6 месяцев не может подать на ВР список предприятий, которые правительство считает необходимым внести в список запрещенных к приватизации.

Очередная порция объектов для передачи в Фонд проходит надцатый круг и за 5 месяцев обсуждений список сократился из 360 объектов до 253, а вчера на правительственном комитете отправили на доработку … И что-то там очень стратегическое и кому-то нужное…”, – написал Сенниченко.

“Есть сейчас четкая политическая воля Владимира Зеленского и Дениса Шмыгаля и надеюсь, “безликая бюрократия” не имеет шансов “заволынить”, – отметил Сенниченко.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.