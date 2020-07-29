Начало продаж Land Rover Defender 90 отложили из-за COVID-19

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Land Rover объявил, что старт продаж внедорожника Land Rover Defender 90 откладывается из-за пандемии COVID-19. Эта новинка появится у дилеров только в 2021 году.
Первоначально ожидалось, что серийное производство Defender 90 (двухдверная версия) начнется в феврале 2020 года. Однако, из-за пандемии коронавируса автопрозводители ушли на карантин, в результате чего новый британский внедорожник так и не появился в продаже.
Defender 90 должны выпускать в Словакии. Там делают все варианты Defender. Завод в Нитре сейчас работает в одну смену, хотя раньше было три смены. Британцы уже получили предварительные заказы на 20 000 «Защитников».
Ранее Land Rover представил коммерческий вариант «Защитника» — Defender Hard Top. Компания Land Rover расширяет семейство своего знаменитого внедорожника, чтобы привлечь больше покупателей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Укртелеком" Ахметова предлагает, чтобы Кабмин заплатил 1,4 миллиарда за интернет в селахВчера, 10:33 - 1056 11
"Нафтогаз" обнародовал условия поставок газа населению по рыночным ценамВчера, 15:00 - 1191 8
5 горящих вакансий с зарплатой от 10 000 гривенВчера, 08:01 - 76087 7
1 августа налоговая запускает "кассовые аппараты в смартфоне": этапы введения, штрафы, кэшбэкВчера, 11:00 - 3142 6
Покупатель отеля "Днепр" успешно прошел проверку Фонда госимуществаВчера, 11:19 - 354 5
5 горящих вакансий с зарплатой от 10 000 гривенВчера, 08:01 - 76087 7
"Газпром" лишился единственного судна, которое может достроить "Северный поток – 2"Вчера, 10:10 - 5632 3
1 августа налоговая запускает "кассовые аппараты в смартфоне": этапы введения, штрафы, кэшбэкВчера, 11:00 - 3142 6
НБУ назвал причины девальвации гривны в июлеВчера, 13:00 - 1999
В налоговой назвали сумму уплаченных налогов на недвижимость за первое полугодиеВчера, 08:13 - 1922
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полетВчера, 14:58 - 140
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)Позавчера, 16:10 - 290
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)29.07.2020, 15:10 - 512
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 2134
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 1104 2