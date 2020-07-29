Начало продаж Land Rover Defender 90 отложили из-за COVID-19

Land Rover объявил, что старт продаж внедорожника Land Rover Defender 90 откладывается из-за пандемии COVID-19. Эта новинка появится у дилеров только в 2021 году.

Первоначально ожидалось, что серийное производство Defender 90 (двухдверная версия) начнется в феврале 2020 года. Однако, из-за пандемии коронавируса автопрозводители ушли на карантин, в результате чего новый британский внедорожник так и не появился в продаже.

Defender 90 должны выпускать в Словакии. Там делают все варианты Defender. Завод в Нитре сейчас работает в одну смену, хотя раньше было три смены. Британцы уже получили предварительные заказы на 20 000 «Защитников».

Ранее Land Rover представил коммерческий вариант «Защитника» — Defender Hard Top. Компания Land Rover расширяет семейство своего знаменитого внедорожника, чтобы привлечь больше покупателей.