Нацбанк разрешил Ярославскому купить у Пинчука банк "Кредит Днепр"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Национальный банк согласовал для бизнесмена Александра Ярославского прямое приобретение существенного участия в размере 100% уставного капитала “Банк Кредит Днепр”, который принадлежит Виктору Пинчуку.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Соответствующее решение 30 июля 2020 года принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка.
Отмечается, что заявитель обязался предоставлять банку полную финансовую поддержку для обеспечения надлежащего финансового состояния.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Долг на каждого украинца растет: уже 54 тыс. грн (инфографика)Вчера, 19:00 - 4687 9
"Укртелеком" Ахметова предлагает, чтобы Кабмин заплатил 1,4 миллиарда за интернет в селах5 ч. назад - 621 8
5 горящих вакансий с зарплатой от 10 000 гривен7 ч. назад - 32641 7
Как купить квартиру на ребенкаВчера, 20:01 - 6461 5
У бизнес-омбудсмена озвучили растущую проблему украинских предпринимателей6 ч. назад - 955 4
5 горящих вакансий с зарплатой от 10 000 гривен7 ч. назад - 32641 7
Как купить квартиру на ребенкаВчера, 20:01 - 6461 5
Долг на каждого украинца растет: уже 54 тыс. грн (инфографика)Вчера, 19:00 - 4687 9
Бизнес выступил против законопроекта, который меняет налогообложение в IT-сфереВчера, 21:30 - 4350 2
С 1 августа будут действовать новые правила въезда в Украину из стран «красной зоны»Вчера, 16:05 - 2998 4
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет37 мин. назад - 17
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)Вчера, 16:10 - 228
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)Позавчера, 15:10 - 467
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 2078
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 1075 1