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Нацбанк разрешил Ярославскому купить у Пинчука банк "Кредит Днепр"

Нацбанк разрешил Ярославскому купить у Пинчука банк "Кредит Днепр"

Национальный банк согласовал для бизнесмена Александра Ярославского прямое приобретение существенного участия в размере 100% уставного капитала “Банк Кредит Днепр”, который принадлежит Виктору Пинчуку.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Соответствующее решение 30 июля 2020 года принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка.

Отмечается, что заявитель обязался предоставлять банку полную финансовую поддержку для обеспечения надлежащего финансового состояния.

Справка Finance.ua:

  • В апреле Антимонопольный комитет разрешил Александру Ярославскому приобрести более 50% акций банка “Кредит Днепр”, который принадлежит Виктору Пинчуку.
  • Банк “Кредит Днепр” основан в 1993 году.
  • Его единственным акционером является компания “Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед”, которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.
  • Согласно данным Нацбанка, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (12,48 млрд грн) банк занимал 19 место среди 77 действующих.
По материалам Finance.UA
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