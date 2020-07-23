С августа Укрзализныця возобновляет социальные выплаты работникам

С 1 августа 2020 года “Укрзализныця” восстанавливает все социальные выплаты, предусмотренные отраслевым соглашением и коллективным договором, которые до этого были отсрочены во времени в связи с кризисом, вызванным пандемией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Также будет отменена четырехдневная рабочая неделя для работников, которым осталось до выхода на пенсию три и менее лет, родителей-одиночек, воспитывающих несовершеннолетних детей.

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Работники, которые будут писать заявление на отпуск, в августе будут получать помощь на оздоровление без отсрочки во времени. Другие социальные выплаты тоже будут производиться без отсрочки.

Также Укрзализныця возобновляет ранее отсроченные социальные выплаты работникам. Они будут осуществляться в несколько этапов и должны быть полностью выплачены до конца этого года.

Справка Finance.ua: