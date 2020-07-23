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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (41,574 млн и 31,688 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (60 и 31), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,64-27,65 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 91 активные заявки по доллару на сумму 73,262 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,6500 – 10 000
27,6500 – 10 000
27,6400 – 40 000
27,6400 – 49 000
27,6400 – 33 333
27,6400 – 44 445
27,6300 – 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,6000 – 20 000
27,6000 – 20 000
27,6300 – 20 000
27,6300 – 15 000
27,6400 – 15 000
27,6400 – 10 000
27,6400 – 5 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,6563 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,6204 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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