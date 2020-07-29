Amazon получила самую большую за всю историю квартальную прибыль

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Amazon.com Inc отчиталась о наибольшей прибыли за свою 26-летнюю историю на фоне увеличения онлайн-продаж, которые резко возросли во время пандемии коронавируса.
Как сообщает Reuters, выручка подскочила на 40% по сравнению с годом ранее – до $88,9 млрд.
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Крупнейший в мире онлайн-ритейлер прогнозировал, что во II квартале он может потерять деньги, поскольку ожидал, что потратит около $4 млрд на защитное снаряжение для персонала и другие расходы, связанные с COVID-19. Это и произошло – и несмотря на это, компания получила чистую прибыль в $5,2 млрд, удвоив ее по сравнению с прошлым годом.
Продажи интернет-магазина во II квартале выросли на 48% – до $45,9 млрд. Рост выручки от услуг сторонним продавцам, а также других услуг, например, от рекламы, составил 52% и 41% соответственно.
Компания прогнозирует чистую продажу в ІІІ квартале от $87 млрд до $93 млрд, опережая ожидания аналитиков в $86,34 миллиарда. Прогноз компании по прибыли на III квартал от $2 до $5 млрд также оказался в среднем выше прогноза аналитиков, по данным исследовательской фирмы FactSet.
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