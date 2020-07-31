Как получить компенсацию за "пакет малыша" - инструкция

В Министерстве социальной политики пошагово объяснили, как получить вместо “пакета малыша” денежную компенсацию.

Об этом сообщается на странице министерства в FACEBOOK.

Как получить денежную компенсацию:

обратиться в “ПриватБанк”;

заключить договор с “ПриватБанком” об открытии счета со специальным режимом использования и социальной карты;

обратиться в управление соцзащиты по месту жительства/пребывания со специальным заявлением и пакетом документов в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Документы, которые нужно подать:

копия свидетельства о рождении ребенка;

копия вида на жительство/удостоверения беженца/справки об обращении за защитой в Украине/удостоверения лица, которое нуждается в дополнительной защите (для иностранцев и лиц без гражданства);

копия документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов;

копия решения об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком);

копия решения об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя (для патронатного воспитателя);

справка из роддома о неполучении “пакета малыша” (в случае рождения ребенка в роддоме в 2020 году).

Заявление и документы можно подать в электронном виде.

В Минсоцполитики также добавили, что тратить средства компенсации можно в течение года, но в определенных заведениях торговли или через интернет для приобретения определенных вещей: детских товаров и товаров для роженицы.



Инфографика Минсоцполитики

Справка Finance.ua:

“Пакет малыша” – это единовременная натуральная помощь в виде набора необходимых вещей для новорожденного ребенка. Семьи получают его бесплатно с 1 сентября 2018 года.

29 июля Кабинет Министров ввел выплату 5 тысяч гривен на одного новорожденного вместо “Пакета малыша”.

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