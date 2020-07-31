0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 98 0

Как получить компенсацию за "пакет малыша" - инструкция

Как получить компенсацию за "пакет малыша" - инструкция

В Министерстве социальной политики пошагово объяснили, как получить вместо “пакета малыша” денежную компенсацию.

Об этом сообщается на странице министерства в FACEBOOK.

Как получить денежную компенсацию:

  • обратиться в “ПриватБанк”;
  • заключить договор с “ПриватБанком” об открытии счета со специальным режимом использования и социальной карты;
  • обратиться в управление соцзащиты по месту жительства/пребывания со специальным заявлением и пакетом документов в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Документы, которые нужно подать:

  • копия свидетельства о рождении ребенка;
  • копия вида на жительство/удостоверения беженца/справки об обращении за защитой в Украине/удостоверения лица, которое нуждается в дополнительной защите (для иностранцев и лиц без гражданства);
  • копия документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов;
  • копия решения об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком);
  • копия решения об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя (для патронатного воспитателя);
  • справка из роддома о неполучении “пакета малыша” (в случае рождения ребенка в роддоме в 2020 году).

Заявление и документы можно подать в электронном виде.

В Минсоцполитики также добавили, что тратить средства компенсации можно в течение года, но в определенных заведениях торговли или через интернет для приобретения определенных вещей: детских товаров и товаров для роженицы.


Инфографика Минсоцполитики

Справка Finance.ua:

  • “Пакет малыша” – это единовременная натуральная помощь в виде набора необходимых вещей для новорожденного ребенка. Семьи получают его бесплатно с 1 сентября 2018 года.
  • 29 июля Кабинет Министров ввел выплату 5 тысяч гривен на одного новорожденного вместо “Пакета малыша”.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.