Как получить компенсацию за "пакет малыша" - инструкция

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В Министерстве социальной политики пошагово объяснили, как получить вместо “пакета малыша” денежную компенсацию.
Об этом сообщается на странице министерства в FACEBOOK.
Как получить денежную компенсацию:
Документы, которые нужно подать:
Заявление и документы можно подать в электронном виде.
В Минсоцполитики также добавили, что тратить средства компенсации можно в течение года, но в определенных заведениях торговли или через интернет для приобретения определенных вещей: детских товаров и товаров для роженицы.
Инфографика Минсоцполитики
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