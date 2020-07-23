Шмыгаль требует срочных решений для баланса на рынке электроэнергии

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), как можно скорее принять необходимые решения для сбалансирования рынка электроэнергии в Украине.

Об этом он заявил во время заседания Антикризисного энергетического штаба, на котором присутствовали и. о. министра энергетики Ольга Буславец, народные депутаты, руководство НКРЭКУ, НАЭК «Энергоатом», ГП «Энергорынок», НЭК «Укрэнерго», ГП «Оператор рынка» и другие представители энергетической отрасли, сообщается на Правительственном портале.

«Шмыгаль обратился к НКРЭКУ, чтобы регулятор срочно принял решение для сбалансирования рынка электроэнергии и его дальнейшей эффективной работы», – говорится сообщении.

По словам Премьер-министра, правительство интересует сбалансирование как рынка в целом, так и отдельных его элементов, в частности «Энергоатома» и «Гарантированного покупателя».

«Роль НКРЭКУ сегодня в этом процессе является решающей. Мы обращаемся к регулятору рынка, чтобы ускорить процесс всех расчетов. Министерство энергетики будет всячески способствовать и поддерживать такие процессы», – подчеркнул глава правительства.

Отмечается, что по результатам работы штаба также поручено провести отдельные рабочие встречи с НАЭК «Энергоатом», ОАО «Центрэнерго» и другими энергетическими компаниями по вопросам финансовой стабилизации, выполнения прогнозного баланса, своевременного расчета за уголь.

Как сообщалось, по данным Минэнерго, энергетическая отрасль Украины сегодня находится в системном кризисе, который проявляется в физической и финансовой разбалансированности. Физическая разбалансированность возникла, в частности, путем: уменьшения потребления электроэнергии с октября прошлого года в результате теплой зимы и карантинных мероприятий; импорта электроэнергии из Беларуси и России; накопления на складах шахт и ТЭС чрезмерного количества угля, на который нет спроса; роста генерации из ВИЭ с гарантированным графиком производства электроэнергии, что создает значительные риски для работы энергетической системы.