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Минюст заработал свыше 300 тыс. грн на платных камерах

Минюст заработал свыше 300 тыс. грн на платных камерах

В рамках экспериментального проекта платные камеры внедрили в 19 следственных изоляторах, и их количество будет увеличиваться. Финансовый показатель с начала действия проекта составляет 318 тыс. грн. Из которых 248 тыс. – поступления от Киевского СИЗО, сообщил министр юстиции Денис Малюська в интервью Mind.

По его словам, в министерстве разработали инфраструктурный проект по переносу СИЗО из центров городов на окраины или за их пределы. На данный момент предусмотрено закрытие восьми тюрем. После вывоза осужденных и увольнения персонала их продадут на открытых электронных аукционах через систему “Прозорро.Продажи”.

“После поступления средств от продажи начнем проектирование и новое строительство в городах, где местные власти выделили земельный участок или у нас есть свободная земля в пользовании. Прежде всего, это Львов и Киев”, – рассказал глава Минюста.

Из-за того, что парламент не поддержал законопроект, которым устанавливался понятный механизм распределения средств, вырученных от продажи, в министерстве вынуждены адаптироваться к существующим правилам. Как отметил министр, эти механизмы затягивают процесс из-за бюрократических формальностей.

По материалам УБР
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