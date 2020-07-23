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Бизнес выступил против законопроекта, который меняет налогообложение в IT-сфере

Бизнес выступил против законопроекта, который меняет налогообложение в IT-сфере

Бизнес-сообщество призывает не поддерживать законопроект №3933, который устанавливает особое налогообложение для IT-специалистов.

Об этом сообщает Европейская бизнес ассоциация.

На прошлой неделе в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона №3933 «О внесении изменений в налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения субъектов индустрии ИТ». Им предлагается установление особого налогообложения доходов работников, работающих в ИТ секторе по КЗоТ, на период с 2021 года по конец 2030 года, а именно:

  • установление налоговой нагрузки на зарплаты наемных работников на уровне 10%, то есть 5% НДФЛ (вместо 18%) + 5% ЕСВ (вместо 22%). Кроме этого, предлагается также освобождение от уплаты 1,5% военного сбора;
  • к доходам субъекта индустрии применяется ставка налога на прибыль с коэффициентом 0,5, то есть – 9%.

Чтобы подключиться к такому режиму, компания должна выполнять одновременно все 5 указанных ниже критерия в течение четырех последовательных отчетных (налоговых) кварталов:

  • работать по указанному перечню видов экономической деятельности (6 видов согласно КВЭД ДК 009:2010);
  • не менее 90% доходов должно быть получено именно от ведения указанных шести видов экономической деятельности;
  • удельный вес расходов на оплату труда должен быть не менее 50%;
  • отсутствие налогового долга у субъекта;
  • не быть признанным банкротом в соответствии с Законом Украины “О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом”.

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Как отмечают в ЕБА, применение пониженных ставок НДФЛ и ЕСВ возможно при условии, что минимальный размер налога/сбора с заработной платы – не менее чем налог/сбор по стандартной ставке с пятикратного размера минимальной заработной платы. Иными словами, НДФЛ и ЕСВ по ставке 5% должно быть больше 4250 грн и 5195 грн соответственно.

“Законопроект №3933, к сожалению, по убеждению ИТ-сообщества Европейской Бизнес Ассоциации, не учитывает ключевые для индустрии положения, сохранение контрактной формы взаимодействия, инициирует переход на жесткие, неудобные для ИТ трудовые отношения с КЗоТ, а также незначительную продолжительность действия режима”, – добавили в бизнес-сообществе.

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По материалам Finance.UA
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