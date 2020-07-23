Volkswagen завершил первое полугодие 2020 года с убытком почти 1,5 млрд евро

Немецкий автопроизводитель Volkswagen сильно пострадал от коронавирусного кризиса с точки зрения продаж и прибыли.

Согласно данным компании, в первом полугодии ее убытки составили 1,4 млрд евро. Для сравнения, год назад VW получила прибыль в размере 9,6 млрд евро.

Учитывая то, что в отчетный период, а особенно в марте-апреле, производство было почти полностью остановлено, а продаж в Европе и Северной Америке практически не было, выручка упала на 23% – до 96 млрд евро.

В связи со сложившейся ситуацией руководство концерна запланировало уменьшить предложение дивидендов за прошлый год на 1,70 евро с 6,56 евро до 4,86 ​​евро на привилегированную акцию, чтобы сэкономить ликвидность. Обычные акционеры получат на 6 центов меньше.

«Первая половина 2020 года была одной из самых сложных в истории нашей компании ввиду пандемии COVID-19», – сказал финансовый директор VW Фрэнк Виттер.

Группа сохраняет свои прогнозы на 2020 год, операционный результат должен остаться значительно ниже показателя прошлого года, однако все равно должен быть положительным.