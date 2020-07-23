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Volkswagen завершил первое полугодие 2020 года с убытком почти 1,5 млрд евро

Volkswagen завершил первое полугодие 2020 года с убытком почти 1,5 млрд евро

Немецкий автопроизводитель Volkswagen сильно пострадал от коронавирусного кризиса с точки зрения продаж и прибыли.

Согласно данным компании, в первом полугодии ее убытки составили 1,4 млрд евро. Для сравнения, год назад VW получила прибыль в размере 9,6 млрд евро.

Учитывая то, что в отчетный период, а особенно в марте-апреле, производство было почти полностью остановлено, а продаж в Европе и Северной Америке практически не было, выручка упала на 23% – до 96 млрд евро.

В связи со сложившейся ситуацией руководство концерна запланировало уменьшить предложение дивидендов за прошлый год на 1,70 евро с 6,56 евро до 4,86 ​​евро на привилегированную акцию, чтобы сэкономить ликвидность. Обычные акционеры получат на 6 центов меньше.

«Первая половина 2020 года была одной из самых сложных в истории нашей компании ввиду пандемии COVID-19», – сказал финансовый директор VW Фрэнк Виттер.

Группа сохраняет свои прогнозы на 2020 год, операционный результат должен остаться значительно ниже показателя прошлого года, однако все равно должен быть положительным.

По материалам Mind
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