Украинцы стали больше покупать автомобилей из Китая: ТОП-3 самых популярных брендов

Украинцы продолжают покупать автомобили из Китая.

За информации ассоциации “Укравтопром”, с начала года украинцы приобрели и зарегистрировали более 1,3 тысячи новых легковушек из Поднебесной, что на 20% больше, чем год назад.

В результате доля китайских машин на рынке новых легковых авто увеличилась с 2,8% до 3,6%.

Более 90% реализованных в Украине в этом году китайских автомобилей пришлось на три бренда:

Chery (793 шт.);

Haval (306 шт.);

Faw (124 шт.).

Самые популярные автомобили:

Chery Tiggo 2. С января по июнь этот субкомпактный кроссовер выбрали 375 покупателей;

Chery Tiggo 7, в активе которого 227 регистраций за полгода;

Замыкает лидирующую тройку с результатом 202 продажи среднеразмерный кроссовер Haval H6.

Справка Finance.ua:

В Украине планируют ввести дополнительные проверки для водителей.

С 29 июля в Украине увеличили количество участков с радарами TruCam для измерения скорости.