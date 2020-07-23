Украинцы стали больше покупать автомобилей из Китая: ТОП-3 самых популярных брендов

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Украинцы продолжают покупать автомобили из Китая.
За информации ассоциации “Укравтопром”, с начала года украинцы приобрели и зарегистрировали более 1,3 тысячи новых легковушек из Поднебесной, что на 20% больше, чем год назад.
В результате доля китайских машин на рынке новых легковых авто увеличилась с 2,8% до 3,6%.
Более 90% реализованных в Украине в этом году китайских автомобилей пришлось на три бренда:
Самые популярные автомобили:
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