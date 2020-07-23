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Украинцы стали больше покупать автомобилей из Китая: ТОП-3 самых популярных брендов

Украинцы стали больше покупать автомобилей из Китая: ТОП-3 самых популярных брендов

Украинцы продолжают покупать автомобили из Китая.

За информации ассоциации “Укравтопром”, с начала года украинцы приобрели и зарегистрировали более 1,3 тысячи новых легковушек из Поднебесной, что на 20% больше, чем год назад.

В результате доля китайских машин на рынке новых легковых авто увеличилась с 2,8% до 3,6%.

Более 90% реализованных в Украине в этом году китайских автомобилей пришлось на три бренда:

  • Chery (793 шт.);
  • Haval (306 шт.);
  • Faw (124 шт.).

Самые популярные автомобили:

  • Chery Tiggo 2. С января по июнь этот субкомпактный кроссовер выбрали 375 покупателей;
  • Chery Tiggo 7, в активе которого 227 регистраций за полгода;
  • Замыкает лидирующую тройку с результатом 202 продажи среднеразмерный кроссовер Haval H6.

Справка Finance.ua:

  • В Украине планируют ввести дополнительные проверки для водителей.
  • С 29 июля в Украине увеличили количество участков с радарами TruCam для измерения скорости.
  • МВД сообщало, что забирать пластиковое удостоверение водителя можно в сервисных центрах МВД без очереди.

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По материалам Finance.UA
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