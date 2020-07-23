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С 1 августа будут действовать новые правила въезда в Украину из стран “красной зоны”, в частности самоизоляция или обсервация не нужна в случае отрицательного результата тестирования на COVID-19, проведенного в Украине или не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.
Об этом сообщает Украэрорух со ссылкой на постановление Кабинета Министров от 22 июля № 641.
“Самоизоляция или обсервация лица при пересечении государственной границы не нужна тем, у кого отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенный за рубежом не позднее чем за 48 часов до въезда в Украину. Ранее признавались лишь тесты, сделанные в Украине”, – говорится в сообщении.
Также начнет действовать новая классификация стран «зеленой» и «красной» зон:
Министерство здравоохранения Украины будет обновлять список стран со значительным уровнем распространения COVID-19 каждые 7 дней.
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