С 1 августа будут действовать новые правила въезда в Украину из стран “красной зоны”, в частности самоизоляция или обсервация не нужна в случае отрицательного результата тестирования на COVID-19, проведенного в Украине или не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.

Об этом сообщает Украэрорух со ссылкой на постановление Кабинета Министров от 22 июля № 641.

“Самоизоляция или обсервация лица при пересечении государственной границы не нужна тем, у кого отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенный за рубежом не позднее чем за 48 часов до въезда в Украину. Ранее признавались лишь тесты, сделанные в Украине”, – говорится в сообщении.

Также начнет действовать новая классификация стран «зеленой» и «красной» зон:

в «красный список» будут включены государства, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине или прирост числа инфицированных за последние 14 дней превышает аналогичный за прошедшие 14 дней на 30%.

Министерство здравоохранения Украины будет обновлять список стран со значительным уровнем распространения COVID-19 каждые 7 дней.

Справка Finance.ua:

Министерство здравоохранения обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID -19 на 100 тыс. населения отнесены к “зеленой” и “красной” зонам.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как действовать украинцам, возвращающимся из стран, где сложная эпидемиологическая ситуация.

Адаптивный карантин в Украине с 1 августа будет работать по-другому. Ужесточать карантин будут, если показатель заболеваемости будет ухудшаться пять дней подряд.

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