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Суд снял арест с судостроительного завода «Океан», который длился полгода

Суд снял арест с судостроительного завода «Океан», который длился полгода

Печерский суд Киева снял с Николаевского судостроительного завода “Океан” арест, который длился 6 месяцев.

Об этом в Facebook сообщил инвестор завода Василий Капацина.

“6 месяцев и две недели завод Океан был под арестом. Мы делали все возможное и невозможное, чтобы приблизить день, когда сможем говорить об аресте Завода в прошедшем времени. Этот день настал. Мы получили решение Печерского суда Киева”, – пишет он.

По словам Капацины, в решении указано, что прокуратура не предоставила доказательств того, что арест был нужен.

За полгода завод лишился иностранных контрактов, которые бы гарантировали приход в Украину более 218 миллионов гривен иностранных инвестиций, а также гендиректора.

В январе Печерским районным судом Киева наложен арест на весь целостный имущественный комплекс публичного акционерного общества “Николаевский судостроительный завод “Океан”. Как уточнили в Офисе генпрокурора, это было сделано с целью сохранения стратегического для государства предприятия.

В декабре 2018 года целостный имущественный комплекс признанного банкротом НСЗ “Океан” был продан на аукционе за 122,2 млн грн ООО “Торговый дом “Аннона”.

Формальным владельцем завода является Игорь Волошин, племянник бывшего начальника Николаевского морского торгового порта Василия Капацины.

По материалам Економічна Правда
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