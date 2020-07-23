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"Укравтодор" начал капремонт моста через Случь, который не ремонтировали 65 лет (фото)

"Укравтодор" начал капремонт моста через Случь, который не ремонтировали 65 лет (фото)

“Укравтодор” начал капремонт моста через Случь, впервые за 65 лет. В селе Чижовка, на км 92+351 дороги Р-49 Васьковичи – Шепетовка, работники подрядной организации приступили к демонтажу дорожной одежды моста и мостового полотна.

Об этом сообщается на странице FACEBOOK.

Проектом предусмотрено расширение и продление переправы через реку Случь. Запланированные ремонтные работы позволят улучшить ее транспортно-эксплуатационные показатели и довести технические параметры моста до современных нормативов.

Восстановленное ​​искусственное сооружение будет длиной 102,7 метра с габаритами 9,5 и двумя служебными проходами по 0,75 метра.

Мост был построен 1953 году и с тех пор масштабно не ремонтировался.

Фото: “Укравтодор”

Фото: “Укравтодор”

Справка Finance.ua:

  • Ранее Укравтодор назвал мосты, которые достроят и отремонтируют в первую очередь. Государственное агентство автомобильных дорог Украины (“Укравтодор”) считает, что в 2020 году приоритетными для ремонта и строительства являются мостовые переходы в Запорожье, Николаеве и Кременчуге.
По материалам Finance.UA
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