"Укравтодор" начал капремонт моста через Случь, который не ремонтировали 65 лет (фото)

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“Укравтодор” начал капремонт моста через Случь, впервые за 65 лет. В селе Чижовка, на км 92+351 дороги Р-49 Васьковичи – Шепетовка, работники подрядной организации приступили к демонтажу дорожной одежды моста и мостового полотна.
Об этом сообщается на странице FACEBOOK.
Проектом предусмотрено расширение и продление переправы через реку Случь. Запланированные ремонтные работы позволят улучшить ее транспортно-эксплуатационные показатели и довести технические параметры моста до современных нормативов.
Восстановленное искусственное сооружение будет длиной 102,7 метра с габаритами 9,5 и двумя служебными проходами по 0,75 метра.
Мост был построен 1953 году и с тех пор масштабно не ремонтировался.
Фото: “Укравтодор”
Фото: “Укравтодор”
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