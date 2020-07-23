"Укравтодор" начал капремонт моста через Случь, который не ремонтировали 65 лет (фото)

“Укравтодор” начал капремонт моста через Случь, впервые за 65 лет. В селе Чижовка, на км 92+351 дороги Р-49 Васьковичи – Шепетовка, работники подрядной организации приступили к демонтажу дорожной одежды моста и мостового полотна.

Об этом сообщается на странице FACEBOOK.

Проектом предусмотрено расширение и продление переправы через реку Случь. Запланированные ремонтные работы позволят улучшить ее транспортно-эксплуатационные показатели и довести технические параметры моста до современных нормативов.

Восстановленное ​​искусственное сооружение будет длиной 102,7 метра с габаритами 9,5 и двумя служебными проходами по 0,75 метра.

Мост был построен 1953 году и с тех пор масштабно не ремонтировался.

Фото: “Укравтодор”

Фото: “Укравтодор”

Справка Finance.ua: