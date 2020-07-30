Как изменился спрос на ремонтные работы и стройматериалы (инфографика)

В первый летний месяц вырос интерес украинцев к обновлению жилищ – по сравнению с маем количество поисков на популярной онлайн-платформе по запросу “ремонт квартир” выросло на 5%.

Об этом сообщают аналитики olx.ua.

Кроме того, старт лета вызвал повышение спроса на услуги по отделке и ремонту помещений – количество откликнувшихся на интернет-объявление увеличилось на 10%. За услуги перевозки в июне просили в среднем 1 000 грн.

В сфере “Строительство, ремонт, уборка” украинцы на 20% активнее интересовались услугами в подкатегории “Электрика”. С началом лета на платформе значительно возрос интерес к услугам по установке вентиляции и кондиционирования – количество тех, кто откликнулся на объявление, по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 445%, или в 5 раз. Предложений также стало больше – на 9%.

Кроме того, украинцы чаще искали услуги по общему ремонту и оформлению домов. В июне заинтересованных в объявлениях стало больше в подкатегориях “Отделка и ремонт” – на 10%, “Бытовой ремонт и уборка” – на 7%. Количество предложений по сравнению с маем уменьшилось на 2% и 4% соответственно.

Чаще всего искали такие ремонтные услуги: установка натяжных потолков – 11,3 тыс. запросов, поклейка обоев – 7,1 тыс., укладка плитки – 6,3 тыс., утепление фасадов – 6 тыс., перетяжка мебели – 5,1 тыс. Также нужны были и специалисты для переоборудования дома. Среди самых популярных запросов: сантехники – 7,2 тыс., электрики – 6,4 тыс. и плиточники – 5,2 тыс.

Более актуальной стала аренда спецтранспорта и грузовых машин: +15% заинтересованных в предложениях. Всего в категории “Перевозки и аренда транспорта” чаще всего предлагали услуги: грузчиков – 6,5 тыс. объявлений, по использованию кранов – 4,4 тыс., перевозки – 3,6 тыс. и по вывозу мусора – 470. Последняя при этом обошлась бы в июне дешевле – всего в 400 грн, что на 50% меньше, чем в мае.

Самыми популярными запросами, которые касаются ремонта, в июне были: “аренда авто”, “грузовые перевозки”, “грузовое такси”, среди спецтранспорта: “манипуляторы” и “автокраны”.

Материалами для ремонта стали интересоваться реже – в разделе “Сырье и материалы” тех, кто откликался на предложения, в июне стало меньше на 20%, а объявлений – на 4%. Как в мае, так и в начале лета чаще всего продавали дрова, щебень, чернозем, уголь и металлолом. Среди поисковых запросов в июне лидерами были металлолом, макулатура, дизельное топливо, поддоны и бензин.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr