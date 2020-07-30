Самые крупные продуктовые ритейлеры: кто кормит украинцев (инфографика)

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Еще 10 лет назад продуктовые супермаркеты были чем-то непривычным. Но уже к 2020 году даже многие бабушки из отдаленных сел могут сходить за продуктами в супермаркет в ближайшем районном центре. К тому же, эти магазины очень часто заманивают покупателей очень привлекательными акциями.
Самой крупной в Украине сегодня является сеть продуктовых супермаркетов “АТБ-маркет”. В нашей стране их насчитывается 1078, при этом в течение года, с 2018 по 2019 год, сеть открыла 88 магазинов.
На втором месте расположилась сеть магазинов компании Fozzy Group, которая объединяет супермаркеты под брендами “Сильпо”, “Фора”, LeSilpo, thrash!, аптека “Біла ромашка”, а также магазин цифровой техники ringoo. По всей Украине у компании насчитывается 561 магазин, 21 из которых открылся за год.
На третьей позиции по количеству магазинов сети расположилась компания VolWest Group, которая объединяет такие супермаркеты: “Наш Край”, “Наш край express”, SPAR. Их в Украине 277, из которых 30 – открылись в течение года.
В десятке самых крупных в Украине также ТПК “Львовхолод”, “Эко”, “Опторг-15” НМСМ “Делви”, “Аритейл”, “ЛК-Транс”, “Модерн-Трейд”, “Киевское”, “Таврия-В”, “ТаврияПлюс”.
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