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Самые крупные продуктовые ритейлеры: кто кормит украинцев (инфографика)

Самые крупные продуктовые ритейлеры: кто кормит украинцев (инфографика)

Еще 10 лет назад продуктовые супермаркеты были чем-то непривычным. Но уже к 2020 году даже многие бабушки из отдаленных сел могут сходить за продуктами в супермаркет в ближайшем районном центре. К тому же, эти магазины очень часто заманивают покупателей очень привлекательными акциями.

Самой крупной в Украине сегодня является сеть продуктовых супермаркетов “АТБ-маркет”. В нашей стране их насчитывается 1078, при этом в течение года, с 2018 по 2019 год, сеть открыла 88 магазинов.

На втором месте расположилась сеть магазинов компании Fozzy Group, которая объединяет супермаркеты под брендами “Сильпо”, “Фора”, LeSilpo, thrash!, аптека “Біла ромашка”, а также магазин цифровой техники ringoo. По всей Украине у компании насчитывается 561 магазин, 21 из которых открылся за год.

На третьей позиции по количеству магазинов сети расположилась компания VolWest Group, которая объединяет такие супермаркеты: “Наш Край”, “Наш край express”, SPAR. Их в Украине 277, из которых 30 – открылись в течение года.

В десятке самых крупных в Украине также ТПК “Львовхолод”, “Эко”, “Опторг-15” НМСМ “Делви”, “Аритейл”, “ЛК-Транс”, “Модерн-Трейд”, “Киевское”, “Таврия-В”, “ТаврияПлюс”.

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