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В Украине изменили размер штрафов за налоговые нарушения

В Украине изменили размер штрафов за налоговые нарушения

В Украине изменили размер штрафных санкций за отдельные налоговые нарушения, в частности увеличили штрафы за нарушения, предусмотренные ст. 117, 120 Налогового кодекса Украины.

Об этом сообщает ГУ ГНС в Волынской области.

За неподачу или несвоевременную подачу налоговой отчетности сумма штрафной санкций увеличена со 170 гривен до 340 гривен. Те же действия, совершенные налогоплательщиком, к которому на протяжении года был применен штраф за такое нарушение, влекут за собой наложение штрафа в размере 1020 гривен за каждую такую неподачу или несвоевременную подачу;

С 01.01.2021 года изменены размеры штрафов за нарушение правил уплаты налогов:

  • уменьшены штрафы в случае, если плательщик налогов не уплачивает согласованную сумму денежного обязательства: при задержке уплаты до 30 дней – с 10 до 5%, после 30 дней – с 20 до 10%;
  • введены отдельные штрафы для случаев умышленного повторного нарушения в размере 25% и умышленного повторного нарушения сроком более 90 дней – 50%.

Новые размеры штрафных санкций введены Законом Украины от 16.01.2020 № 466-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве».

Однако на период карантина действие вышеуказанных норм отсрочено.

Справка Finance.ua:

  • С 23 мая сокращен срок для самостоятельного погашения налогоплательщиком суммы налогового долга с 60 до 30 к. дн. со дня направления налогоплательщику налогового требования.
  • Согласно прогнозу социально-экономического развития Украины на следующие три года, минимальная зарплата в 2021 году повысится до 6250 грн, а в 2023-м вырастет до более 7 тысяч грн.
  • В случае уплаты налога на неверный счет, налогоплательщик может обратиться в Центр обслуживания плательщиков по месту регистрации для проведения сверки.

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По материалам Finance.UA
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