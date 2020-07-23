В Украине изменили размер штрафов за налоговые нарушения

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине изменили размер штрафных санкций за отдельные налоговые нарушения, в частности увеличили штрафы за нарушения, предусмотренные ст. 117, 120 Налогового кодекса Украины.
Об этом сообщает ГУ ГНС в Волынской области.
За неподачу или несвоевременную подачу налоговой отчетности сумма штрафной санкций увеличена со 170 гривен до 340 гривен. Те же действия, совершенные налогоплательщиком, к которому на протяжении года был применен штраф за такое нарушение, влекут за собой наложение штрафа в размере 1020 гривен за каждую такую неподачу или несвоевременную подачу;
С 01.01.2021 года изменены размеры штрафов за нарушение правил уплаты налогов:
Новые размеры штрафных санкций введены Законом Украины от 16.01.2020 № 466-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве».
Однако на период карантина действие вышеуказанных норм отсрочено.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Для водителей планируют ввести дополнительные проверкиВчера, 11:12 - 50394 12
"Пакеты малыша" заменят деньгами: в Кабмине назвали суммуВчера, 16:00 - 2861 7
25 тысяч гривен должен получать врач, – СтепановВчера, 19:40 - 739 5
Алименты за 11 лет: государство выбило из должника почти 200 тыс. грнВчера, 18:34 - 760 4
Пенсия возрастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты5 ч. назад - 10000 4
Пенсия возрастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты5 ч. назад - 10000 4
Лазебная рассказала, куда будут вкладывать деньги людей, которые платят взносы в накопительную пенсиюВчера, 20:00 - 3943 1
Евро взлетит до максимума за 6 лет: появился прогноз для УкраиныВчера, 17:22 - 3719
"Пакеты малыша" заменят деньгами: в Кабмине назвали суммуВчера, 16:00 - 2861 7
На дорогах Украины появится больше радаров для измерения скоростиВчера, 14:02 - 2591
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)Вчера, 15:10 - 277
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 1931
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 996 1
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 710
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 7059 18