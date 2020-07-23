Водители "скорых" должны получать 10-12 тыс. грн зарплаты – Степанов

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Водители бригад экстренной медицинской помощи должны получать заработную плату в размере 10-12 тыс грн.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
“Во время моего общения с водителями мы совместно пришли к выводу, что заработная плата, которая у них должна быть – это 10-12 тысяч грн. Конечно, в следующем году мы закладываем такие цифры”, – сказал Степанов.
По его словам, эта заработная плата позволит им жить и работать в экстренной медицинской помощи и не уходить с этой работы.
“Поднятие оплаты экстренной медицинской помощи на 40% должно пойти в первую очередь на поднятие зарплат водителям. Потому что с 1 сентября мы поднимаем зарплату нашим медицинским работникам”, – рассказал Степанов.
По его словам, сейчас водители “скорой”, работая на полторы ставки, получают около 5 500 грн.
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