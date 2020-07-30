"Предпринимателями могут быть не больше 10% людей"- эксперт об ужесточении требований к занятости для получателей соцпомощи

22 июля было принято постановление Кабмина №632, которым утвержден новый порядок расчета среднемесячного совокупного дохода семьи, а также внесены изменения в другие нормативные акты, касающиеся государственной соцпомощи.

Как отмечают в Минсоцполитики, ряд положений нового постановления Кабмина ставят целью “стимулировать выход из состояния бедности” малообеспеченных семей, в составе которых есть трудоспособные, но не работающие люди. Для таких людей, в частности, будет насчитываться доход в размере 0,5 минимальной зарплаты, а это значит, и размер социальной помощи (если таковую начислят) будет меньше.

Глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко считает ужесточение требований к занятости для получателей соцпомощи правильным. Однако он обращает внимание, что следовало бы дать людям подготовиться к таким изменениям.

“Людей, конечно, нужно стимулировать работать и зарабатывать. Человек должен иметь защиту, но при этом нужно подталкивать его к тому, чтобы он искал себе работу. Но вот своевременность такого решения у меня вызывает вопросы. Сейчас говорят о том, что у нас из-за кризиса может быть больше 10% безработных, и при этом все люди не могут выехать на работу за рубеж. То есть эти люди даже теоретически не могут нигде найти работу. Это значит, что сейчас не самый лучший период, чтобы ужесточать требования. А вот с 2021, 2022 года – это будет уместно. Отложить стоило бы еще и потому, я считаю, что переходный период должен быть достаточно продолжительным. В Европе, например, крайне редко бывает, чтобы подобные изменения вводились с 1 января следующего года. Переходный период может длиться и 3 года, и 5 лет”, – говорит Алексей Дорошенко.

А вот в эффективности помощи на открытие своего дела эксперты сомневаются.

“Мировая статистика говорит о том, что быть предпринимателями могут не больше 10% людей”, – напоминает Алексей Дорошенко.

Борис Кушнирук также считает, что гораздо эффективнее было бы помогать людям осваивать новую профессию, которая сможет их обеспечить.

“Я не очень верю в идею давать деньги на бизнес. Потому что считается, что только несколько процентов людей могут им заниматься. Для этого нужно иметь определенные черты характера, определенные способности. Даже чтобы быть мелким бизнесменом. Так что если эти деньги будут давать всем – это не будет эффективно. Но вот помогать человеку становиться самозанятым, чтобы он мог производить какую-то продукцию, даже примитивную, и продавать, – это возможно. Или чтобы умел выполнять какую-то квалифицированную работу”, – говорит Борис Кушнирук.

“Что касается безработных, я думаю, что модель должна быть довольно жесткой. Люди должны иметь реальную возможность переучиться и в это время получать какую-то помощь. Но потом – извините, просто содержать потому, что человек не работает, – это неправильно. Но начинать надо с запуска единого общегосударственного реестра получателей социальной помощи и с пересмотра эффективности социальной помощи. Мы в реальности не знаем, кому и сколько выплачивается социальной помощи. Этот реестр не могут запустить уже лет 10. И очевидно, что при такой ситуации куча денег тратятся абсолютно зря. Мы размазываем соцпомощь тонким слоем на слишком большое количество получателей, а в итоге на тех, кто в ней действительно нуждается – лица с инвалидностью, многодетные семьи, одинокие люди пожилого возраста,– денег просто не хватает. Сумма той помощи, которая им выделяется, не решает для них проблему жизнеобеспечения, даже минимального уровня. Например, вы знаете, сколько дают помощи по уходу за одинокими пожилыми людьми? Пару лет назад это было 34 грн в месяц. Это яркий пример абсурдности нынешней модели. Кроме того, я считаю, что необходимо вернуться к системе абонплаты за тепло, чтобы расходы людей были примерно одинаковыми весь год. А по итогам года можно делать перерасчет, как делается по всему миру. Это позволит снизить пиковые выплаты в отопительный сезон, соответственно, потребность в субсидиях существенно снизится. По моим подсчетам, таким образом можно экономить не менее 15-20 млрд грн в год. В целом я считаю, что государство не может кого-то заставить работать с помощью плетки. Но можно создать систему, которая даст понять: мы не будем решать все проблемы за тебя. Мы можем помочь, но потом или ты работаешь, или живи, как хочешь. Единственное, нужно при этом защитить детей, которые могут быть рядом с этим человеком”, – говорит экономический эксперт Борис Кушнирук.

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