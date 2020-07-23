В Киевской области ликвидировали конвертцентр, который "отмыл" 330 млн гривен

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В Киевской области ликвидировали конвертационный центр, через который было проведено операций более чем на 330 миллионов гривен.
Об этом сообщается на сайте территориальных органов Государственной фискальной службы в регионе.
“В рамках досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358 УК Украины, была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики противоправные услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные. Реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам “центра минимизации платежей в бюджет” предприятий за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (промышленные и строительные товары)”, – говорится в сообщении.
В свою очередь преступники “отмывали” деньги и передавали наличные вместе с поддельными документами.
Фискалы провели 15 обысков в офисах и по месту жительства фигурантов, а также в автомобилях. Были изъяты 60 поддельных печатей, первичные бухгалтерские документы и черновые записи.
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