Межбанк: ситуация на валютном рынке оказалась позитивной для гривны

В среду ситуация на валютном рынке снова оказалась позитивной для гривны, что не может не радовать. Нацвалюта потеснила доллар на межбанке и к концу дня его котировки откатились до уровней 27,625/27,645 гривен. Ситуативный излишек валюты под конец активной фазы торгов позволил НБУ выкупить порядка $20 млн по 27,63.

Мы не можем сказать, что предложение значительно превышало спрос и что это уж очень сильно давило на курс. Скорее сами участники рынка находили компромисс без особого вмешательства регулятора.

Чувствовалась определенная борьба курсовых интересов крупных игроков межбанка и в результате – все же “победили” покупатели.

Не особо пока повлияли на участников рынка и вливания возмещений НДС (как вчерашних 2,9 млрд гривен, так и сегодняшних порядка 1,8 млрд). Похоже – основную часть этих средств экспортеры тратят на закрытие своих внутренних расчетов с украинскими поставщиками, что пока не отражается в дальнейшем на валютном рынке.

Ход торгов:

В первый час сессии предложение превышало спрос и доллар с утренних 27,73/27,76 к 11 часам подешевел до 27,69/27,715 гривен, а к 12:00 — закрепился в узком коридоре 27,68-27,69/27,70-27,71 гривен уже до самого обеда. Покупатели и продавцы пытались активно побороться за курс, но в конечном итоге покупатели оказались настойчивее.

После обеда доллар подешевел до 27,665/27,685 на 14 часов и до 27,625/27,645 к завершению торгов. Под конец активной фазы торгов Нацбанк воспользовался ситуацией и выкупил порядка $20 млн по 27,63 гривны.

Главные события 29 июля на межбанке:

Доллар подешевел с утренних 27,73/27,76 гривен до 27,625/27,645 к концу дня;

НБУ купил в резервы $20 млн по 27,63 гривны;

купил в резервы $20 млн по 27,63 гривны; Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,6957 гривен, а официальный на 30 июля установлен на отметке 27,6867 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,63 / 27,65

евро – 32,40 / 32,42

российский рубль – 0,3811 / 0,3815

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1770 / 1,1772

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке