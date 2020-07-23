Межбанк: ситуация на валютном рынке оказалась позитивной для гривны

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В среду ситуация на валютном рынке снова оказалась позитивной для гривны, что не может не радовать. Нацвалюта потеснила доллар на межбанке и к концу дня его котировки откатились до уровней 27,625/27,645 гривен. Ситуативный излишек валюты под конец активной фазы торгов позволил НБУ выкупить порядка $20 млн по 27,63.
Мы не можем сказать, что предложение значительно превышало спрос и что это уж очень сильно давило на курс. Скорее сами участники рынка находили компромисс без особого вмешательства регулятора.
Чувствовалась определенная борьба курсовых интересов крупных игроков межбанка и в результате – все же “победили” покупатели.
Не особо пока повлияли на участников рынка и вливания возмещений НДС (как вчерашних 2,9 млрд гривен, так и сегодняшних порядка 1,8 млрд). Похоже – основную часть этих средств экспортеры тратят на закрытие своих внутренних расчетов с украинскими поставщиками, что пока не отражается в дальнейшем на валютном рынке.
Ход торгов:
В первый час сессии предложение превышало спрос и доллар с утренних 27,73/27,76 к 11 часам подешевел до 27,69/27,715 гривен, а к 12:00 — закрепился в узком коридоре 27,68-27,69/27,70-27,71 гривен уже до самого обеда. Покупатели и продавцы пытались активно побороться за курс, но в конечном итоге покупатели оказались настойчивее.
После обеда доллар подешевел до 27,665/27,685 на 14 часов и до 27,625/27,645 к завершению торгов. Под конец активной фазы торгов Нацбанк воспользовался ситуацией и выкупил порядка $20 млн по 27,63 гривны.
Главные события 29 июля на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,63 / 27,65
евро – 32,40 / 32,42
российский рубль – 0,3811 / 0,3815
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1770 / 1,1772
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минэнерго рассказали, что будет с тарифами на свет и газ до конца годаВчера, 17:00 - 41724 18
Телеведущая задекларировала четверть миллиарда гривен годового доходаВчера, 18:31 - 7668 6
В "Слуге народа" объяснили, от чего будет зависеть налог на землюВчера, 14:01 - 2740 5
"Пакеты малыша" заменят деньгами: в Кабмине назвали сумму3 ч. назад - 939 3
Для водителей планируют ввести дополнительные проверки7 ч. назад - 25699 3
Пособие на ребенка: назвали случаи, когда одинокие матери могут получать деньги11 ч. назад - 28389 2
Для водителей планируют ввести дополнительные проверки7 ч. назад - 25699 3
Украинских водителей ждет дорогой автогаз: прогнозВчера, 19:00 - 3172 2
Доллар может потерять статус резервной валюты - аналитики8 ч. назад - 2952 3
Минэкономики дало прогноз курса доллара к гривне на следующий год7 ч. назад - 2655
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)3 ч. назад - 101
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 1852
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 939 1
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 679
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 6912 18