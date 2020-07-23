Полная зарядка за 15 минут: Toyota готовит революционную батарею для электрокаров

В Toyota заявили о разработке твердотельного аккумулятора, который можно будет полностью зарядить всего за 15 минут. Производство электрокаров с этой батареей должны начать в 2025-м, пишет НВ.

Вопреки статусу аутсайдера на рынке полностью электрических авто, Toyota была одной из первых компаний, которая представила гибридную силовую установку в начале 2000-х, а сейчас активно инвестирует в развитие водородных топливных элементов. На днях в компании также заявили о разработке революционного твердотельного аккумулятора для электрокаров, который можно будет полностью зарядить за 15 минут.

Сейчас большинство производителей используют жидкие электролиты для батарей своих электрокаров, что считается менее эффективным и безопасным, чем твердотельные аккумуляторы. До сих пор никто не мог подготовить рабочую версию такой батареи, которая могла бы комфортно использоваться в обычных условиях.

Первой компанией с электромобилями на эффективных твердотельных аккумуляторах может стать именно Toyota: инженеры японской компании разработали ячейки такой батареи в форме небольших пластин, которые изолированы в специальных мешочках и собраны в отдельные модули.

В качестве электролита здесь используется сера, которая, по словам авторов разработки, более эффективно переносит ионы лития между отрицательно и положительно заряженными электродами.

Кроме полной зарядки в 15 минут, такая батарея должна обеспечить высокую удельную плотность энергии, запас хода, длительный срок эксплуатации, безопасность и возможность эксплуатации в экстремальных температурах.

Все перечисленные аспекты являются ключевыми проблемами действующих аккумуляторных батарей для электрокаров на основе жидких электролитов.

Ключевой проблемой создания таких батарей остается налаживание масштабного производства самого электролита и новых ячеек, которые должны сохраняться в специальных условиях влажности воздуха. Toyota разрабатывала новые батареи с другой японской компанией – Panasonic, которая также является поставщиком аккумуляторов для Tesla.

Технологию планировали представить на Олимпийских играх в Японии летом 2020-го, но летнюю олимпиаду в этом году перенесли на 2021-й. В компании говорят, что ограниченное производство новых твердотельных аккумуляторов начнется в 2025-м, а пока они установлены только на некоторых концепт-карах Toyota.