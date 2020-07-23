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Стадион "Черноморец" в Одессе официально продали американской компании

Стадион "Черноморец" в Одессе официально продали американской компании

Американская компания Allrise Capital Inc официально стала новым владельцем стадиона “Черноморец” в Одессе. Сделку купли-продажи стадиона официально подписали.

Компания Allrise Capital Inc выиграла аукцион по покупке стадиона еще 22 мая. Однако из-за судебных тяжб, подписать соглашение о покупке смогла лишь 16 июля. Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Стадион “Черноморец” в Одессе продали только с 21-й попытки. И продали его всего за 193,8 миллиона гривен. При этом на первые аукционы Фонд гарантирования вкладов выставлял цену в 1,14 миллиарда гривен.

Общая площадь выставленной недвижимости – более 80 тысяч квадратных метров. Туда, кроме самого стадиона, также входят гостиница с подземным паркингом, бизнес-центр, рестораны, фитнес-зал, музей и клубный магазин.

Напомним, стадион “Черноморец” в Одессе выставили на продажу за долги “Имэксбанка”. Стадион стал собственностью банковского учреждения в 2017 году. Он выступал единственным обеспечением по 41 кредитному договору на сумму 8,3 миллиарда гривен. За этими договорами владелец банка нардеп Леонид Климов вывел через подконтрольные ему фирмы средства банка и высоколиквидные залоги.

Как считают в Фонде гарантирования вкладов физических лиц, незадолго до этого стадион был необоснованно переоценен, что позволило увеличить его залоговую стоимость до 7,8 миллиарда гривен. Скорее всего, предполагают в Фонде, это было сделано с целью усложнения процедуры взыскания залогового имущества.

По материалам Телеканал новин 24
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