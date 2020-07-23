Apple запатентовала наушники, транслирующие музыку в уши и в череп (видео, схема)

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Компания Apple планирует разработать оригинальные наушники – это гибридная аудиосистема, основанная на принципе проводимости звука через кости черепа.
Об этом сказано в патентной заявке Apple, передает издание macrumors.com.
Эта технология позволяет услышать музыку без традиционных наушников, а через вибрации определенными точками черепа.
Технология на рынке не новая. Периодически разные производители стараются выпустить похожие устройства. К примеру, в 2017 году на выставке IFA представили фитнес-браслет, через который можно звонить и общаться, просто приложив палец к виску.
Однако, эта технология имеет недостаток – плохая передача звука. Костная проводимость обеспечивает хорошую передачу басов, но с высокими частотами существуют проблемы.
Запатентованная Apple система костной проводимости звука отличается необычным подходом. Эта технология объединяет костную проводимость с обычной передачей звука по воздуху. Так что это мало бы исправить недостатки со звуком.
При этом можно будет фильтровать аудиосигнал и распределять на три категории, соответствующие низким, средним и высоким частотам. Комбинированный сигнал низких и средних частот будет передаваться через череп пользователя, а высокочастотный компонент будет воспроизводиться обычным образом.
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