Vivo запатентовала умные часы с изогнутым дисплеем (схема)

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Согласно новому патенту, который появился в базе данных CNIPA (Управление интеллектуальной собственности Китая) 28 июля 2020 года, Vivo работает над интересным носимым гаджетом. Если посмотреть на патентованные изображения, новые смарт-часы Vivo напоминают аналогичные предложения как Xiaomi, так и realme. Хотя циферблат немного отличается закругленными углами на прямоугольной рамке.
В верхней части устройства также имеется вырез для динамика, а дисплей изогнут по краям. Это может быть новая функция от китайского технологического гиганта. Однако об этом еще рано говорить, и более точные детали в данный момент недоступны. Патент также не раскрывает каких-либо спецификаций, и точная сенсорная поверхность не известна на изображениях.
Ремешки следуют обычному дизайну, но с одним заметным включением. Один ремешок отсоединяется, чтобы раскрыть полоску зарядного устройства, спрятанную под ним для зарядки устройства. Это было бы желанным дополнением, так как избавило бы от необходимости носить дополнительный USB-кабель для зарядки.
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