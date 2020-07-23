Gionee выпустит смартфон с рекордной батареей на 10 000 мАч

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Gionee возвращается со смартфоном с самой большой батареей на 10 000 мАч. У нас пока нет полной картины, так как телефон засветился в базе китайского регулятора TENAA.
Смартфон может быть частью серии Marathon. Например, Marathon M5 был выпущен в 2015 году с батареей емкостью 6020 мАч. Последним был M2017 с 7000 мАч. Эта новая модель, как бы она ни называлась, побеждает их с большим отрывом. Также известно, что телефон получит Android 7.1. Остальные же характеристики действительно показывают некоторый потенциал.
Он работает на неизвестном восьмиядерном процессоре с тактовой частотой 2,0 ГГц и обладает удивительно большими объемами памяти – 4 ГБ ОЗУ (с опциями 6 и 8 ГБ), а общий объем памяти составляет 64/128/256 ГБ. Также есть слот microSD. Телефон имеет 5,72 “ЖК-дисплей (720p +) и размеры 160,6 х 75,8 х 8,4 мм.
Вес 305 г значителен, но вряд ли удивителен, учитывая емкость батареи. TENAA, к сожалению, не перечисляет скорости зарядки. Надеемся, что телефон сможет работать более 10 Вт, иначе полная зарядка займет очень много времени.
В любом случае, это телефон с двумя SIM-картами и возможностью подключения 4G. Он имеет одну 16-мегапиксельную камеру сзади, чуть выше сканера отпечатков пальцев, а также 8-мегапиксельную селфи-камеру спереди. Он будет доступен в черном и синем цветах.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Для водителей планируют ввести дополнительные проверкиВчера, 11:12 - 37959 7
"Пакеты малыша" заменят деньгами: в Кабмине назвали суммуВчера, 16:00 - 1968 5
Доллар может потерять статус резервной валюты - аналитикиВчера, 10:13 - 3894 4
25 тысяч гривен должен получать врач, – СтепановВчера, 19:40 - 331 3
Пособие на ребенка: назвали случаи, когда одинокие матери могут получать деньгиВчера, 08:02 - 38238 3
Пособие на ребенка: назвали случаи, когда одинокие матери могут получать деньгиВчера, 08:02 - 38238 3
Для водителей планируют ввести дополнительные проверкиВчера, 11:12 - 37959 7
Доллар может потерять статус резервной валюты - аналитикиВчера, 10:13 - 3894 4
Смолий перед отставкой проиграл Коломойскому в суде по поручительству по рефинансированиюВчера, 12:14 - 3563 1
Минэкономики дало прогноз курса доллара к гривне на следующий годВчера, 12:00 - 3203
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)Вчера, 15:10 - 178
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 1880
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 963 1
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 693
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 6975 18