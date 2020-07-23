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Евро взлетит до максимума за 6 лет: появился прогноз для Украины

Евро взлетит до максимума за 6 лет: появился прогноз для Украины

После соглашения ЕС о создании фонда восстановления экономики евро может укрепиться до 1,185$/евро. А справедливой стоимостью в долгосрочной перспективе считают уровень 1,24$/евро.

Об этом говорится в прогнозе Credit Agricole, передает Минфин. Указано, что это напрямую повлияет на Украину. К началу лета более 12% госдолга было номинировано в европейской валюте – 271 млрд грн в гривневом эквиваленте. Отмечается, что укрепление евро повысит расходы госбюджета на обслуживание этой части долга и наоборот.

Как объяснил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин, факт неопределенности ситуации с бюджетом будет оказывать давление на европейскую валюту.

“И сейчас рынки этого не ощущают… В первую очередь, это связано с ситуацией в США: Штаты не могут справиться с пандемией, а их экономика, ожидают эксперты, будет восстанавливаться дольше, чем европейская. Правда, несмотря на всплеск в июне и в начале июля, общий индекс евро, как и раньше, в реальном выражении на 14% ниже максимума, установленного в октябре 2009 года. Тогда как доллар, несмотря на падение в последние недели, остается на 29% выше минимума июля 2011-го”, – объясняет автор материала.

“Мы получили реальную обоснованность рассматривать евро как актив убежища после соглашения, достигнутого лидерами ЕС. В течение следующих 12 месяцев евро будет расти до 1,3$/евро – уровня, которого не было в течение шести лет”, – сказал глава отдела стратегии японской банковской холдинговой компании Mizuho Питер Чатуелл.

Шевчишин считает, что курс евро может упасть ниже 1,16 $/евро. Так же аналитик Фридом Финанс Украина Степан Джус видит перспективы для некоторого снижения евро в случае непринятия поправок в бюджет Евросоюза.

“Поэтому пока в эпопее с финансовыми документами не будет поставлена точка, евро ждет волатильность курса. На положительных новостях валюта будет укрепляться, а стоит одной из стран заявить, что изменения ее не устраивают, как начнется обратный процесс”, – отмечено в материале.

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По материалам Минфин.com.ua
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