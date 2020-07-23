"Пакеты малыша" заменят деньгами: в Кабмине назвали сумму

Кабинет министров ввел выплату 5 тысяч гривен на одного новорожденного вместо “Пакета малыша”.

Такое решение было принято в ходе заседания Кабинета министров в среду, 29 июля, пишет народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

“Кабмин начал экспериментальный проект по монетизации “Пакета малыша”, – пишет Гончаренко.

Как это будет работать:

в ПриватБанке будет открываться счет со специальным режимом использования и социальная карта;

на счет выделяют 5 тыс. грн;

деньги со счета можно будет использовать только на приобретение товаров для малыша.

На уточняющий вопрос министра КМУ Олега Немчинова о том, что родители могут использовать эти деньги не по назначению, Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что купить на эти 5000 можно будет только то, что нужно для ребенка.

Родители ребенка могут обратиться за компенсацией в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка и самостоятельно в течение года потратить средства денежной компенсации.

К реализации пилотного проекта на договорных началах будут привлечены учреждения розничной торговли для продажи родителям определенных детских товаров и товаров для рожениц по специальной социальной карточке.

Справка Finance.ua:

“Пакет малыша” – это единовременная натуральная помощь в виде набора необходимых вещей для новорожденного ребенка. Семьи получают его бесплатно с 1 сентября 2018 года.

Ранее “Пакет малыша” имели право получить как граждане Украины, так и иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях проживают на территории Украины и родили ребенка. Непосредственными получателями помощи являются мать, отец, родственники или патронатный воспитателя новорожденного.

В набор входило все, что необходимо для младенца: памперсы, влажные салфетки, пеленки, бодики, шапочки, штанишки-ползунки, человечки, носки, термометры для воды и для тела, ножницы, простыня, пододеяльник, матрас, развивающие игрушки, полотенце, мыло-шампунь, крем и коробка-колыбель.

Планировалось, что в этом году при рождении ребенка “Пакет малыша” получат более 300 тыс. семей.

Также в Минсоцполитики планировали выплачивать денежную компенсацию стоимости “Пакета малыша” на детей, родившихся в 2020 году и не полувших его.

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