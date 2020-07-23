"Пакеты малыша" заменят деньгами: в Кабмине назвали сумму

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Кабинет министров ввел выплату 5 тысяч гривен на одного новорожденного вместо “Пакета малыша”.
Такое решение было принято в ходе заседания Кабинета министров в среду, 29 июля, пишет народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
“Кабмин начал экспериментальный проект по монетизации “Пакета малыша”, – пишет Гончаренко.
Как это будет работать:
На уточняющий вопрос министра КМУ Олега Немчинова о том, что родители могут использовать эти деньги не по назначению, Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что купить на эти 5000 можно будет только то, что нужно для ребенка.
Родители ребенка могут обратиться за компенсацией в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка и самостоятельно в течение года потратить средства денежной компенсации.
К реализации пилотного проекта на договорных началах будут привлечены учреждения розничной торговли для продажи родителям определенных детских товаров и товаров для рожениц по специальной социальной карточке.
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