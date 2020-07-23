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Кабмин направил более 611 млн гривен на компенсации за жилье ветеранам войны

Кабмин направил более 611 млн гривен на компенсации за жилье ветеранам войны

Кабинет министров Украины направил местным бюджетам более 611,2 млн гривен на выплату компенсации за жилье ветеранам войны и семьям героев Небесной сотни. Правительство утвердило соответствующие распоряжения.

Об этом сообщает Правительственный портал.

В частности, в 24 области и Киев направили 305,145 млн гривен на компенсацию за жилье 262 лицам с инвалидностью I-II группы и членам семей погибших, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также направили 248,445 млн гривен на жилье для 219 внутренне перемещенных лиц с инвалидностью III группы вследствие войны, принимавших участие в антитеррористической операции.

В местные бюджеты 5 областей Кабмин направил средства в общем объеме 7 626,4 тыс. гривен на выплату компенсации за жилье семьям героев Небесной сотни и лицам, получившим ранения, увечья, контузии во время Революции Достоинства.

Кроме того, в 17 областей и город Киев направили 50 млн гривен для выплаты денежной компенсации 46 участникам боевых действий на территории других государств и членам их семей.

Напомним, раненым на Донбассе военнослужащим на жилье выделят более 300 млн гривен: соответствующее решение на своем заседании в начале июля одобрил КМУ.

Как писало РБК-Украина, в феврале Кабинет министров Украины одобрил программу жилищного обеспечения внутренне перемещенных лиц и лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность.

По материалам РБК-Украина
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