Кабмин направил более 611 млн гривен на компенсации за жилье ветеранам войны

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Кабинет министров Украины направил местным бюджетам более 611,2 млн гривен на выплату компенсации за жилье ветеранам войны и семьям героев Небесной сотни. Правительство утвердило соответствующие распоряжения.
Об этом сообщает Правительственный портал.
В частности, в 24 области и Киев направили 305,145 млн гривен на компенсацию за жилье 262 лицам с инвалидностью I-II группы и членам семей погибших, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Также направили 248,445 млн гривен на жилье для 219 внутренне перемещенных лиц с инвалидностью III группы вследствие войны, принимавших участие в антитеррористической операции.
В местные бюджеты 5 областей Кабмин направил средства в общем объеме 7 626,4 тыс. гривен на выплату компенсации за жилье семьям героев Небесной сотни и лицам, получившим ранения, увечья, контузии во время Революции Достоинства.
Кроме того, в 17 областей и город Киев направили 50 млн гривен для выплаты денежной компенсации 46 участникам боевых действий на территории других государств и членам их семей.
Напомним, раненым на Донбассе военнослужащим на жилье выделят более 300 млн гривен: соответствующее решение на своем заседании в начале июля одобрил КМУ.
Как писало РБК-Украина, в феврале Кабинет министров Украины одобрил программу жилищного обеспечения внутренне перемещенных лиц и лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность.
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