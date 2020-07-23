В правительстве назвали точки роста украинской экономики после кризиса

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Кабинет министров прогнозирует постепенное восстановление экономики Украины после кризиса. Росту будут способствовать положительные тенденции в некоторых отраслях.
Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Премьер выделил несколько точек роста экономики.
“Это развитие промышленности, поддержка национального производителя, в частности в сфере машиностроения, оборонного заказа”, – сказал он.
Среди благоприятных факторов Шмыгаль назвал “ожидания, что уже с четвертого квартала этого года начнется восстановление в разных странах мира, и это будет способствовать увеличению спроса на украинскую металлургию, то есть на экспорт украинских металлов”.
По его словам, также ожидается увеличение переработки в аграрном секторе. “Мы уверены, что должны стимулировать увеличение переработки не запретами, а программами поддержки, чтобы наша аграрная отрасль развивалась в направлении: экспортируй не сырье, а готовый продукт”.
По его словам, третий аспект, это поддержка малого и среднего бизнеса.
Шмыгаль также назвал четвертый аспект – сосредоточение не только на внешних, но и на внутренних инвесторах.
Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы”.
По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% в 2022 году, на 4,7% в 2023 году.
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