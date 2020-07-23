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Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)

Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)

Космическая компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона показала интерьер кабины космоплана класса SpaceShipTwo, который в будущем будет отправлять туристов в космос.

Об этом сообщает портал Futurism.

«Virgin Galactic показала интерьер кабины космоплана SpaceShipTwo, который вскоре должен отправлять состоятельных людей в космос», – говорится в сообщении.

Как сообщает портал, кабина разработана таким образом, чтобы пассажирам ничто не мешало смотреть в окна. Внутри построено более десятка круглых окон и установлены в два ряда несколько кресел, как у профессиональных гонщиков. В общем в кабине вмонтированы 16 камер, которые будут мониторить и сохранять все эмоции членов экипажа во время полета.


Фото: Virgin Galactic

Отмечается, что в прошлом году в компании Virgin Galactic заявили, что с 2023 года будут отправлять в космос туристический космоплан каждые 32 часа. Один билет будет стоить около 250 тысяч долларов.


Фото: Virgin Galactic

Как известно, Virgin Orbit – компания в рамках группы Virgin, основанной британским миллиардером Ричардом Брэнсоном, которая планирует предоставлять услуги запуска малых спутников.


Фото: Virgin Galactic

Компания была создана в 2017 году для разработки ракеты-носителя LauncherOne, которая должна запускаться с самолета-носителя Cosmic Girl, который ранее был проектом Virgin Galactic.

По материалам УКРИНФОРМ
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