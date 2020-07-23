Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)

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Космическая компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона показала интерьер кабины космоплана класса SpaceShipTwo, который в будущем будет отправлять туристов в космос.
Об этом сообщает портал Futurism.
«Virgin Galactic показала интерьер кабины космоплана SpaceShipTwo, который вскоре должен отправлять состоятельных людей в космос», – говорится в сообщении.
Как сообщает портал, кабина разработана таким образом, чтобы пассажирам ничто не мешало смотреть в окна. Внутри построено более десятка круглых окон и установлены в два ряда несколько кресел, как у профессиональных гонщиков. В общем в кабине вмонтированы 16 камер, которые будут мониторить и сохранять все эмоции членов экипажа во время полета.
Фото: Virgin Galactic
Отмечается, что в прошлом году в компании Virgin Galactic заявили, что с 2023 года будут отправлять в космос туристический космоплан каждые 32 часа. Один билет будет стоить около 250 тысяч долларов.
Фото: Virgin Galactic
Как известно, Virgin Orbit – компания в рамках группы Virgin, основанной британским миллиардером Ричардом Брэнсоном, которая планирует предоставлять услуги запуска малых спутников.
Фото: Virgin Galactic
Компания была создана в 2017 году для разработки ракеты-носителя LauncherOne, которая должна запускаться с самолета-носителя Cosmic Girl, который ранее был проектом Virgin Galactic.
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